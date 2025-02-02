國際科展摘14金、把PR26學生拉上國立科大 全台最強發明家教師是誰？

摘要 1.高雄中山工商資訊處主任楊鎮澤，已連14年帶著國中小從沒比過科展的後段班學生，征戰各大發明競賽，並在國際發明賽事中獲得14金、6銅、1銀的好成績，中小學生科展4次拿第一。 2.他成立免費實驗室，並透過引導式教學，讓學生自主探索、動手實作，從基礎零件認識到創意發明，建立學生自信與問題解決能力。

你對全國中小學生科展的印象是什麼？不是第一志願，就是貴族私校的學生拿第一？如果有這樣的想法，應該要改變了。

來到高雄大寮的中山工商，資訊處主任楊鎮澤已經連14年，帶著國中小從沒比過科展的後段班學生，征戰各大發明競賽，並在國際發明賽事中獲得14金、6銅、1銀的好成績，中小學生科展則是有4次拿第一的紀錄。現在，甚至有外校學生甘願降級，也要轉校加入他的實驗室。

因為他的實驗室就像另類的「升學保證班」，目前已經培育將近200名學生，且多數畢業生都能順利申請上國立科大。還有國中基測PR26的學生最後直通國立科大，再躍升成台積電工程師。

和學生亦師亦友的楊鎮澤，是教育部師鐸獎、星雲教育獎、科學展覽優良指導教師獎項得主，更是全台唯一獲得英特爾「全球AI影響力塑造者」的中小學老師，正在為全台中學老師撰寫AI教學指引。

常獲獎，是因為楊鎮澤既制得住「頭痛學生」，又能為老師開發系統和教具，分憂解勞。譬如，他為校內創建外籍學生簽證管理系統，還有10月上線的「教學計畫AI指令產生器」等等，獲得好評。

第一年當老師就帶建教班

45歲的楊鎮澤，從電子電路設計工程師轉戰技職老師，邁向第20年。他和其他老師不同的地方，不只是擁有業界資歷，還有早在美國掀起「翻轉教室」革命時，他就在台灣實踐創新教學，用動手實作和問題引導教學，希望學生可以成為課堂上的主人，不是過客。

楊鎮澤印象深刻，自己到校任教的第一年，教的是半工半讀的建教班，因為當時的升學風氣和現在不同，相對侷限，建教班學生多來自脆弱家庭，又加上學科表現不出色，長期缺乏學習自信⋯⋯是同理心驅動他的使命感和教學方法，「總不能讓你這樣子就這樣子，2、3年就過去了。」

所以當學生不喜歡看課本，他就把動手實作當火苗。像有一次上課，他要學生每人帶一樣家裡不用的廢棄家電到學校。學生聽了滿頭問號，但跟著指示，把這些廢氣家電拆到不能再拆，並將電子零件全部倒到講台上。於是，楊鎮澤開始從中挑出電子零件，向底下學生一一介紹名稱和功能。原來，這堂課就是要帶學生認識工具和電子零件。學生也就在不自知的情況下，摸透工具和零件。

成立實驗室，培育無數小發明家

不只如此，為了更鼓勵學生實作，楊鎮澤從2010年開始積極蒐羅競賽資訊並成立實驗室，但不限制報名時間和人數，也不收學生任何一毛錢，只是要答應他，願意留下來做研究、不耽誤學業。

剛開始，他們把楊鎮澤的辦公室當實驗室、把象棋桌當工具桌，把天馬行空的想法試著落地。第一年比賽，鎩羽而歸；但到第二年，就奪得瑞士日內瓦發明展金牌。「你在跟他們講話的過程，你就會發現這群小孩子，真的整個眼睛都散發出自信，」這讓楊鎮澤更肯定這條路。

如今，師生有了麻雀雖小五臟俱全的實驗室空間，誕生的專利也已經有15件。包含，上架到群眾募資平台的紙電路印製機、只要眨眨眼睛就能輸入訊息文字的智慧眼鏡，還有再更早期的隨身碟智慧鎖、自動升降飲水機。而這裡的每件創意發明，主題不受限，都是百分之百由學生自主提案。

因為楊鎮澤採用的是引導式教學，意思是，當學生向他發問，他就會提醒自己不要直接回答答案，而是用一道道問題，不斷疊加，引導他們找出答案、加深印象、習得未來解決更多問題的方法。

像是有一次，學生見模擬器畫面出現驚嘆號，不知道是什麼意思，問了楊鎮澤，但他即便一眼就看出問題何在，卻不直接回答學生，而是要他再檢查看看，是不是電流接觸有狀況？

只是這樣的教學模式，恐怕會嚇跑不少學生。「有人一開始就走，是覺得老師沒有給具體方向。」中山工商資訊科學生王立宏坦言，剛開始班上有3人加入實驗室，最後剩他一人留下來。

一旦走過陣痛期，學習就會倒吃甘蔗。中山工商資訊科主任陳信修分享，自從他的兒子加入實驗室後，現在已經不再倚賴爸爸解題，而是享受一個人解題的成就感，「從小小孩變成小大人了。」

楊鎮澤的學生劉品億則描繪，「不會因為成績差就放棄你，鎮澤老師就是擅長去找到每一個學生的『使用手冊』。」所以他即便畢業8年，仍經常陪伴學弟妹們準備比賽，希望精神可以傳承下去。

眼前的楊鎮澤熱衷於教學，坐在電腦前，不用10秒，就能找到學生相冊，他用心留存每一屆學生，燦笑秀出實作的照片。而他也用他的經驗告訴我們，教育之道無他，唯愛與榜樣而已，當你有恆心，就算鐵杵也能磨成針。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文國際科展摘牌21枚、把PR26學生拉上國立科大⋯全台最強發明家教師楊鎮澤是誰？》