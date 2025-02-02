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文學理論不會無聊 勤益科大施盈佑用桌遊、動漫引學生進門

中央社／ 台北2日電
勤益科大副教授施盈佑（左）獲選為教育部第11屆全國傑出通識教育教師。 中央社
勤益科大副教授施盈佑（左）獲選為教育部第11屆全國傑出通識教育教師。 中央社

文學理論常讓學生望之卻步，勤益科技大學副教授施盈佑運用桌遊、動漫等多元方式，帶領學生深入淺出瞭解文本中的人物設定、寫作技巧等，把文學理論變成有趣探索。

施盈佑獲選為教育部第11屆全國傑出通識教育教師，他擅長將文學經典與學生的生命經驗連結，透過多元且層次豐富的教學活動，在學生的人生旅程中播下一顆文學的種子。

施盈佑提到，科技大學的學生大都來自高職，與文學的距離感比較遠，於是他想到以桌遊切入，例如在教「史記」的「項羽本紀」時，便結合桌遊和心智圖，讓學生抽取項羽、劉邦等人物卡，嘗試從不同的觀點思考。

施盈佑舉例，「項羽本紀」敘述項羽在他自刎於烏江之前，思索這一路的成敗，難以理解「力能扛鼎」的自己，為何會輸給劉邦這樣的小人物，最終歸咎於上天不的公平對待。因此他設計的桌遊中，特別安排了一張「天」的人物卡，讓學生嘗試從「天」的角度來看待楚漢戰爭的成敗。

除了桌遊，施盈佑也用學生熟悉的動漫作品，例如「鬼滅之刃」、「灌籃高手」、「影子籃球員」等，探討其中的人物塑造與故事張力。

施盈佑提到，「灌籃高手」中的兩大角色，櫻木花道外在表現活潑而熱情，內在卻有一種特別的冷靜，而流川楓則正好相反。其實從兩人的名字「櫻」和「楓」就有暗示，屬於文學上的映襯手法。

另外，「灌籃高手」作者井上雄彥曾向媒體提到，一開始創作櫻木花道時，他心中想像的是一個打籃球的痞子，但隨著故事推進，井上雄彥一畫再畫，卻發覺櫻木花道已經不在他的控制之中。

施盈佑以此為例，帶領學生思考動漫小說中的人物，往往會發展出一種獨立的聲音和人格，不見得跟作家預想的一樣，藉此再慢慢帶入前蘇聯學者巴赫金（Mikhail Mikhailovich Bakhtin）的「複調小說」理論。

施盈佑幽默地說，用桌遊、動漫切入，就像是包著糖衣的毒藥，其實他想讓學生瞭解的是文學理論，但也理解學生多半不願面對，所以才想到用這樣的方法，激起學生的興趣，在快樂學習中，培養創意思維與設計能力。

文學 桌遊 灌籃高手 通識課

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