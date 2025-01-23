快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

前特派漫談／華府鏡頭後的辛酸事 採訪靠電郵愈訪愈宅

弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對 DIY寵物潔牙棒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，參加快閃派對學員開心帶著自己做的春節杯子蛋糕回家。記者游振昇／攝影
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，參加快閃派對學員開心帶著自己做的春節杯子蛋糕回家。記者游振昇／攝影

弘光科技大學利用寒假辦理校園開放日「弘光暖冬派對．校園一日快閃」活動，邀請校友、社區居民帶著小朋友，一起DIY寵物潔牙棒、設計AR影像、製作春節杯子蛋糕，活動內容豐富，學員開心拿自己動手做的寵物潔牙棒、充滿年味的小蛋糕回家。

快閃派對第一站是動物保健系，系主任王雪芳向參加活動的大小學員，介紹專業教學設備，並安排學生示範寵物CPR。接著，系上特別請來王慧卿、謝依庭兩位老師，教學員如何正確地為寵物擦眼屎、清潔口腔後，進行寵物潔牙棒DIY，學員們在老師指導下，編織好彩色的潔牙棒，開心說，「真棒，這可以帶回家給毛小孩用！」

第二站是設計AR影像，多媒體遊戲發展與應用系老師范立揚向學員介紹場地說，電競暨多媒體遊戲發展實驗室擁有51台專業電競電腦，可舉辦專業電競賽事及支援3D美術、AR、VR數位內容建置。隨後教導學員，利用事先建模好的弘光吉祥物獵鷹，依自己的喜好調整光線、大小及角度，設計出獵鷹動畫。

最後一站是製作春節杯子蛋糕，食品科技系老師程國恩仔細地講解每個製作步驟，帶領學員用低筋麵粉、奶油、蛋、糖、鹽、杏仁粉、可可粉、泡打粉等材料，烘烤出香噴噴的杯子蛋糕，並製作義式蛋白奶油霜作裝飾，點綴上寫有春、福、富的喜氣紅字，最後將杯子蛋糕裝進年味十足小提盒中。學員們開心拍照，歡喜帶回家。

程國恩表示，國人過年期間拜拜習慣拜發糕，象徵發大財，傳統米製發糕有些人不愛吃，建議也可以用蛋糕取代，杯子蛋糕就非常適合拿來拜拜，若想親子一起動手做，網路上有不少教學影片可以學習參考；市面上有也有許多現成口味可供選擇。如果想要更有年節氣氛，在杯子蛋糕上插上寫有春、福字的紅色小卡即可。

弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，極富年味的春節杯子蛋糕。記者游振昇／攝影
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，極富年味的春節杯子蛋糕。記者游振昇／攝影
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，學員DIY寵物潔牙棒。記者游振昇／攝影
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，學員DIY寵物潔牙棒。記者游振昇／攝影
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，食科系老師程國恩（左一）教做春節杯子蛋糕。記者游振昇／攝影
弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對，食科系老師程國恩（左一）教做春節杯子蛋糕。記者游振昇／攝影

寵物

延伸閱讀

基隆弱勢學童寒假午餐補助提高至100元 估1600名學童受惠

桃園市立圖書館寒假閱讀寫作營隊 今歡喜開營

基隆弱勢學童午餐 寒假補助提高至百元

寒假過年必訪！37公尺泰坦巨龍震撼登場 全台瘋狂朝聖

相關新聞

弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對 DIY寵物潔牙棒

弘光科技大學利用寒假辦理校園開放日「弘光暖冬派對．校園一日快閃」活動，邀請校友、社區居民帶著小朋友，一起DIY寵物潔牙棒...

全台首位！捷克理工大學頒授台科大陳伯奇榮譽博士 肯定半導體貢獻

捷克理工大學在21日舉辦頒授典禮，授予台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇榮譽博士學位，表彰他在半導體研究、教育與國際合作的...

打造AI數位行銷中心 僑光科大：各科系都能學AI

AI浪潮來襲，創校60年的台中僑光科技大學在商管學院打造AI數位行銷中心，包括AI電腦教室、無人機展示區，以及數位行銷展...

高雄某科大教授為性騷擾慣犯？傳受害者近百人、教授今年退休 校方說話了

高雄某科大男教授遭控性長期騷擾女學生，事件如滾雪球擴大，傳出至少受害女學生22人，目擊者13人，不料受害者在網路有如「接...

受害者增加！高雄某科大教授遭控性騷 校方：針對新增個案處理

高雄某科大一名外語系教授遭爆性騷多名女學生，被校方暫時停聘3個月。校方今天表示，後續發現受害者增加，預計年前針對新增個案...

合作金額達億元 北科大攜手Sunbird共同培育軟體人才

台北科技大學與軟體供應商Sunbird自2016年開始合作「Sunbird・北科能源管理研發中心」，今舉行第二期的產學合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。