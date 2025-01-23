弘光科大寒假校園開放日辦快閃派對 DIY寵物潔牙棒

弘光科技大學利用寒假辦理校園開放日「弘光暖冬派對．校園一日快閃」活動，邀請校友、社區居民帶著小朋友，一起DIY寵物潔牙棒、設計AR影像、製作春節杯子蛋糕，活動內容豐富，學員開心拿自己動手做的寵物潔牙棒、充滿年味的小蛋糕回家。

快閃派對第一站是動物保健系，系主任王雪芳向參加活動的大小學員，介紹專業教學設備，並安排學生示範寵物CPR。接著，系上特別請來王慧卿、謝依庭兩位老師，教學員如何正確地為寵物擦眼屎、清潔口腔後，進行寵物潔牙棒DIY，學員們在老師指導下，編織好彩色的潔牙棒，開心說，「真棒，這可以帶回家給毛小孩用！」

第二站是設計AR影像，多媒體遊戲發展與應用系老師范立揚向學員介紹場地說，電競暨多媒體遊戲發展實驗室擁有51台專業電競電腦，可舉辦專業電競賽事及支援3D美術、AR、VR數位內容建置。隨後教導學員，利用事先建模好的弘光吉祥物獵鷹，依自己的喜好調整光線、大小及角度，設計出獵鷹動畫。

最後一站是製作春節杯子蛋糕，食品科技系老師程國恩仔細地講解每個製作步驟，帶領學員用低筋麵粉、奶油、蛋、糖、鹽、杏仁粉、可可粉、泡打粉等材料，烘烤出香噴噴的杯子蛋糕，並製作義式蛋白奶油霜作裝飾，點綴上寫有春、福、富的喜氣紅字，最後將杯子蛋糕裝進年味十足小提盒中。學員們開心拍照，歡喜帶回家。