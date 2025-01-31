四技複試秘訣 要熟悉申請學系特色

普高學生可免考統測，憑大學學測成績透過四技申請入學管道申請科大，考生在通過一階段成績篩選後，如何在著重學習歷程檔案及面試的二階段脫穎而出？科大提醒，詳讀招生簡章、熟悉申請學系特色都是重點。

四技申請入學包含第一階段篩選和第二階段複試，考生可在技專招聯會的網站查詢欲申請校系的規定。一階部分，多數科大採計國文、英文及數學等科目成績，尤其是數學和英文；二階多以學檔為主，是否要面試各校有不同規範。

台科大教務長陳素芬指出，科大學用落差較小，研究的問題就是產業要解決的問題，科大學生能快速掌握產業的變動，近年吸引不少普高生申請。陳素芬強調，學生如何將自己高中三年學習歷程、專業能力與申請校系辦學特色緊密扣連是科大教授關注重點，建議學生詳讀招生簡章，也要到申請學系網站了解特色。

陳素芬也說，以台科大為例，二階段複試全憑學檔評分，學生除要讓審查教授快速看出高中階段學習成果，更要展現出自己個性，能將生活經驗的體悟融入系所所需人格特質尤佳。她舉例，很受歡迎的不分系雖分為自然組和社會組招生，學生在入學後可選擇自己有興趣的科系、不受限制，想申請該系就可展現出多元學習、跨域增能企圖心。

台北科大教務長黃育賢提醒考生，若申請校系需要面試，建議考生以備審資料中的自傳內容準備自我介紹，引導委員問考生擅長的話題。面試並不是在找口才好的人，而是適合這個系的人，教授不會想考倒考生，不必太緊張。