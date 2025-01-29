普高生申請科大 至多可申請6校系

普高學生若想申請科大，可持學測成績藉四技申請入學管道升學。技專招聯會公布一一四學年度入學招生簡章，共五十九所公私立科技校院，提供七千七百廿九個招生名額，包括台科大建築、台北科大資工等熱門科系。每位考生至多可申請六個校系組學程。

台北科大教務長黃育賢表示，因應ＡＩ大趨勢，業界對資訊科技專業人才需求不斷增加，資訊相關科系包括資訊工程系、資訊與財金管理系及電資學士班都是考生熱門選擇。科大重實務，課程安排偏向實用性，且與產業界的連結也比深入，近年頗受普高生青睞。

技專招聯會執行長段裘慶指出，為了使招生學校在規畫招生能更有彈性，一一四學年起，參與四技申請入學的學校可以自訂限制考生選報該校的系組、學程數，四技申請入學以一至六個為限，考生在申請之前，務必要到技專招聯會的網站確認清楚。

此外，四技申請入學包含第一階段篩選和第二階段複試，往年各校系一階篩選自訂的預計甄試人數至多為招生名額的五倍或至多五十人，一一四學年則調整為至多為招生名額的六倍或至多六十人。