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全台首位！捷克理工大學頒授台科大陳伯奇榮譽博士 肯定半導體貢獻

中央社／ 布拉格22日專電
台灣科技大學。圖／聯合報系資料照
台灣科技大學。圖／聯合報系資料照

捷克理工大學在21日舉辦頒授典禮，授予台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇榮譽博士學位，表彰他在半導體研究、教育與國際合作的貢獻，是全台第一位獲得此殊榮的學者。

陳伯奇（Poki Chen）自去年9月起應邀在捷克理工大學（Czech Technical University in Prague）擔任訪問教授，專精於半導體與類比IC設計領域，並開設相關課程。

陳伯奇表示，感謝能獲得這項殊榮。他強調，半導體技術不僅對學術研究與教育產生深遠影響，更徹底改變人類的日常生活，「半導體讓我們的世界變得更智慧、更環保、更美好。如果沒有半導體，我們的生活可能會倒退回石器時代」。

陳伯奇表示，他在博士研究期間專注於半導體與類比IC設計，發現脈衝縮減與擴展機制，大幅簡化時間數位轉換器結構，並完成相關理論與數學模型。

他與學生率先將溫度感測數位化，設計出更節能、省空間的智慧溫度感測器。與捷克理工大學合作後，雙方團隊完成設計，透過台灣半導體研究中心的管道由台積電、聯電生產製作，並獲得台灣封裝公司的幫忙才得以完成整體架構。

陳伯奇強調，這些成果得益於台灣完整的半導體生態系統，否則無法取得這些成就。

回顧兩校交流，陳伯奇表示，捷克理工大學與台灣科技大學早在2006年簽署學生交換協議，至今有百名以上的學生參與交換。

此外，台科大電子工程系也在2015年跟捷克理工大學電機工程學院簽署「雙碩士學位計畫」協議，迄今吸引超過30名學生參與，成為兩國大學合作典範。爾後，陸續拓展成院對院的雙聯碩博士學位。2020年兩校又簽署雙邊研究計畫協議，提供師生更進一步的學術交流機會。

陳伯奇也協助晶創國際合作推動，在捷克理工大學教授暑期與冬季課程，並對捷克學生的熱情與學習潛力印象深刻，「從學生的眼神中，我看到台捷半導體共創未來」。

陳伯奇感謝台灣半導體研究中心與捷克理工大學的支持，期許雙方持續深化合作，讓捷克成為歐洲的半導體中心。

半導體 台科大 大學教授 捷克

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