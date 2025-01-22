航發會與朝陽科大辦航空營 盼帶動職涯嚮往
中華航空事業發展基金會與朝陽科大合作，今天起一連兩天在校內舉辦學生航空營活動，主辦單位希望透過飛航相關體驗課程，帶動高中職學生對職涯嚮往，為台灣航空人才培育與發展扎根。
體驗營活動在朝陽科大航空大樓舉辦，由飛行與民航人員技術系規劃包括飛行計畫製作、航班動態監控、飛航管制塔台作業、模擬機體驗，以及在客艙作業情境實作，甚至有客艙逃生滑梯演練等課程，學員還能在客艙內享用飛機餐，擬真度相當高。
航發會主秘謝委呈會中表示，過去航發會辦理的航空推廣活動，對象大多是社會人士、大學生及研究生，本次首度舉辦高中職生航空體驗營，希望透過飛航系師資群及完整的航空教學設施，與航空產業需求對接，進而帶動高中職學生對航空職涯嚮往，為台灣未來航空人才培育與發展扎根。
朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，營隊活動內容讓學員體驗每一個航班從出發前到抵達後，各單位需要共同配合與工作的項目，在全程情境體驗的環境中，及早認識航空產業工作的專業，同時啟蒙高中職學生的航空職涯。
朝陽科大校長鄭道明提到，因應後疫情時代旅運需求大增，校方設立航空學院，開設從飛機修護、機師、民航人員、空服地勤到航空站運輸管理等課程，並與國籍航空公司合作飛航課程，共同培育相關人才。
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