打造AI數位行銷中心 僑光科大：各科系都能學AI

AI浪潮來襲，創校60年的台中僑光科技大學在商管學院打造AI數位行銷中心，包括AI電腦教室、無人機展示區，以及數位行銷展示室。校長余致力強調「各科各系都能學AI」，培養學生AI數位行銷能力。

余致力說明，僑光科大是商業起家，商管學院學生要跟上AI新浪潮趨勢；校方設立5G人工智慧、大數據應用、直播及AI行銷中心等專業教室，並應用VR虛擬實境和AR擴增實境技術，使教學生動有趣；成立全國唯一電競遊戲菁英培訓基地，推動數位學習課程與遠距教學。

余致力說，近期打造的AI行銷智慧中心，有3大主題教室，首先是AI電腦教室，涵蓋直播等功能，校方斥重金購買具高速運轉的AI電腦，協助學生完成AI生成影片或直播。

余致力說明，第2區塊是結合AI的無人機展示區，無人機為未來趨勢，可運用在各個領域上，包括大規模滅火、灑農藥，以及校方重視的數位行銷等，政府已把無人機的考照列入國家正式考試，校方也會積極輔導學生考照，培育AI人才。

第三區塊為數位行銷展示室，270度的數位行銷展示台上，可播放學生作品，校方今展示以AI生成技術重新詮釋創校影像，並透過AI虛擬主播介紹。

余致力說，師生在國內外競賽中屢獲殊榮，包括近年參與「AI應用鬥智賽暨AI＋新銳選拔賽」榮獲金獎，獲獎金100萬元；台北IIIC國際創新發明競賽，勇奪6金、4銀、5銅；參與波蘭國際發明展則榮獲2金、2銀及特別獎等。