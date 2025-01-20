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高雄某科大教授為性騷擾慣犯？傳受害者近百人、教授今年退休 校方說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某科大男教授遭控性長期騷擾女學生，事件如滾雪球擴大，傳出至少受害女學生22人，目擊者13人，不料受害者在網路有如「接龍」跳出來，已串聯近百人。示意圖。圖／AI生成
高雄某科大男教授遭控性長期騷擾女學生，事件如滾雪球擴大，傳出至少受害女學生22人，目擊者13人，不料受害者在網路有如「接龍」跳出來，已串聯近百人。示意圖。圖／AI生成

高雄某科大男教授遭控性長期騷擾女學生，事件如滾雪球擴大，傳出至少受害女學生22人，目擊者13人，不料受害者在網路有如「接龍」跳出來，已串聯近百人。對此，校方今回應，遭指控教授過去未有檢舉紀錄，目前依性評法規組成調查小組，並將召開性平會議審議後續處理事宜，若調查屬實將懲處，絕不寬貸。

一名外語系女學生日前在Dcard指控，從大一至大三不斷被同個教授騷擾比如摸頭、摸手、摟肩、摟腰、有意無意摸屁股、假意拍肩實際碰胸部。女學生提及，去年12月26日中午，到教授研究室還鑰匙，一進門，該教授馬上把門關起來，竟伸狼爪摸她的頭、抬下巴、用雙手揉臉，當下覺得非常不舒服。

女學生說，她跟教授示意要趕台鐵回家，沒想教授把她身體轉成背對他，從背後伸出雙手從脖子抱住她，並用下巴蹭女同學的脖子，讓她覺得「好噁心好噁心」，逃離研究室後，又吐又發抖。她說，該教授今年就要退休了，不想平白就這樣算了，她需要有同樣遭遇的人幫助一同作證。

她說，目前受害者還在增加中，前7、8屆學長姐都被騷擾，還有女教授也是受害者，初估受害者恐達近百人，並傳出該名教授今年將要退休，網友要她趕快收集所有證據及歷屆被害人的相關佐證。不過，也有女校友說，曾修過原PO提到的教授，常找教授詢問課業的問題，所以被爆這樣的事，「我非常意外」。

對此，校方回應，被檢舉教師過去未有檢舉紀錄，目前同學線上串聯資料，需要時間調查、確認身分，目前調查階段無法提供受害人數資訊，依照性平法規，通報翌日即由性平會組成調查小組，目前完成第一次調查訪談。後續因發現受害者增加而進行第二次通報，預計年前針對新增個案召開性平會議審議後續處理事宜。

校方表示，依性別平等教育法第26條規定，本次校園性別事件經本校性平會調查屬實後，將依教師法規定予行為人解聘、不續聘、停聘或其他適當之懲處；另依同法第35條規定，於知悉教師涉有校園性別事件，依法辦理其停聘、解聘、不續聘期間，不得受理其退休或資遣案之申請。校方強調，如調查屬實，必將嚴懲，絕不寬貸。

高雄某科大教授遭指控性騷擾。圖／取自Dcard
高雄某科大教授遭指控性騷擾。圖／取自Dcard

受害者 性別 教師 校園

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