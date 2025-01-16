影／明新科大新任校長呂明峯：四大核心模組打造國際魅力產業大學

明新科技大學於16日舉行第11任校長布達暨交接典禮，由郝碧蓮董事長監交，呂明峯教授從卸任的林啓瑞校長手中接下印信，完成校務傳承，並將於2月1日正式上任發揮豐富的半導體教育、產業實務經驗，以「四大核心模組」校務治理策略，帶領明新科大開創技職教育新局！

明新科大董事長郝碧蓮代表董事會，感謝林啓瑞校長治校勞苦功高；新任校長呂明峯在學校行政歷練完整，是建構校園半導體量能的重要推手。今天校長佈達交接，也是校務和經驗的傳承，相信呂校長定能讓明新再創高峰。

新竹縣長楊文科表示，他推動的政策5支箭，其中一項AI智慧園區，有賴明新科大智囊團鼎力相助，已經有緯創、智邦等科技大廠進駐。包含剛揭牌的博愛非營利幼兒園，新竹縣有3所非營利幼兒園委託明新科大經營。楊縣長感謝明新科大對縣政的支持，共同讓新竹縣欣欣向榮，持續打造宜居工作的幸福城市。

宣捷集團創辦人宣明智董事長表示，身為明新科大的校務顧問，十分關切學校的發展。宣董事長肯定呂明峯校長當時擔任半導體學院院長的協調力與行動力，及跨領域教學培養科技人才，期許明新科大關注電動車及智慧交通議題，參與台灣電動車產業聯盟，在車用電子部分發揮所長。

新任校長呂明峯以半導體的微處理器晶片為例，需要將中央處理單元、記憶單元、周邊介面等模組集積在一起，才能發揮特定的功能。面對高等教育少子化的衝擊和挑戰，未來校務治理的策略是將「四大核心模組」集積在一起，打造明新科大成為「具國際魅力的產業科技大學」。核心一是完善教學品保、研究、產學、經文等支持系統，讓老師能創新教學、學生能安心就學，明新科大培養的學生讓產業樂用，成為「新竹地方的人才庫」；核心二是配合政府桃竹苗大矽谷推動方案，發展多元院系特色，鏈結地方創生創新創業，讓明新科大成為推動「桃竹苗大矽谷的引擎」；明新科大是新型專班越南基地總召學校、菲律賓國際人才循環基地副召學校，因此核心三是與公司建構長期合作，布局產業國際人才，透過校園雙語及國際化，盡顯國際魅力，扮演「新南向專班的基地」；核心四則是照顧師生的食衣住行，藉由校園活化健全財務，善用外部資源實現「活化資源永續校園」的校務永續發展。

呂明峯擁有業界豐富經驗、學養俱佳，任教電子工程系，歷任系主任、研發長、工學院院長、半導體學院院長、產學長。院長任內開辦全國首見的「2+2N封裝測試產業精英專班」，爭取預算打造全台首座半導體封裝測試類產線，並推動成立半導體學院、半導體科技博士學位學程，讓明新科大半導體教育成為顯目的招牌，學生踏出校園配備的最亮眼名片，也是國內外各界前來觀摩學習的對象。

「一棒接一棒、棒棒是強棒」，呂明峯校長將用四大核心模組治校「晶」益求新，培育「智」造菁英，開創技職教育的新局，打造明新科大成為「具國際魅力的產業科技大學」。