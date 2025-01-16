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合作金額達億元 北科大攜手Sunbird共同培育軟體人才

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
北科大校長王錫福（右）與Sunbird董事長徐清一（左）簽署合作計畫。記者張博瑞／攝影
北科大校長王錫福（右）與Sunbird董事長徐清一（左）簽署合作計畫。記者張博瑞／攝影

台北科技大學與軟體供應商Sunbird自2016年開始合作「Sunbird・北科能源管理研發中心」，今舉行第二期的產學合作簽約儀式，雙方默契表示，第二個「五年」已於去年10月開始，累計合作金額將達到一億元的規模。合作至今，Sunbird台灣分公司甚至高達4成員工是來自北科大，合作深度可以想見。

北科大校長王錫福指出，Sunbird與北科大資工系的技術合作，將聚焦於資料中心基礎設施管理，與智慧能源解決方案，在研發上共同創新，合作培育軟體技術人才。雙方自2016年開展合作，2019年10月展開第一期的五年計畫，合作設立研發中心，並於去年10月啟動第二期的五年計畫，累計合作金額將達到一億元的規模，顯示雙方已建立長期合作的默契與信賴。

王錫福表示，雙方都非常重視人才培育，尤其Sunbird為世界級的DCIM軟體供應商，服務眾多國際企業，如Cisco、British Airways、KPMG、Vodafone跟World Bank等。參與計畫的學生在暑假都有機會到Sunbird台灣分公司實習，學生在求學時期就有機會參與大型複雜的軟體開發與測試，是寶貴的實務學習機會。合作迄今，累計超過100位碩士生及大學生參與多項技術研發，也有20多位學生畢業後加入Sunbird工作。希望未來能有更多師生投入資料中心軟體、節能、人工智慧等前瞻研究，協助台灣發展DCIM產業鏈，在國際上發揮更大的影響力。

Sunbird董事長徐清一表示，Sunbird的願景是建立一個以台灣為中心的DCIM全球研發基地，北科大培育不少優秀的軟體人才，台灣分公司更是有高達4成員工都來自北科大，希望持續與學校產學合作，提供工程師與學校師生共同研發的場域，合作培育學生軟體開發與測試的實務能力。希望透過雙方的努力，擴展研發的能量和速度，達成資料中心管理效能及節能減碳的目標，使台灣未來在跨國性軟體研發管理及先進DCIM軟體發展上，在全球市場上占有一席之地。

北科大與Sunbird定期開會討論DCIM領域及智慧能源解決方案，合作培育技術人才。圖／北科大提供
北科大與Sunbird定期開會討論DCIM領域及智慧能源解決方案，合作培育技術人才。圖／北科大提供

北科大 大學生 願景

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