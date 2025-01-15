114五專優先免試41校提供1.4萬名額 學生可填30個志願

114學年度五專優先免試入學招生，有41所科技校院參與招生，共計189個科（組），提供1萬4416個招生名額（含外加名額），學生可填30個志願；而在優先免試後才登場的五專聯合免試則有880個招生名額，考生可於北、中、南區各選1校報名。

技專招聯會今公布114學年度五專優先免試入學及五專聯合免試入學招生簡章，即日起發售紙本簡章，每份工本費50元，考生也可於網站下載查詢。

簡章指出，114學年度五專優先免試入學管道有41所科技校院參與招生，合計189個科（組）提供1萬4416個招生名額（含外加）；招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，國中應屆畢業生以學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者則可採個別網路報名。五專優先免試入學不分就學區，參加的免試生可於網路選填30個校科（組）為志願，依據超額比序總積分高低及志願順序，以電腦進行統一分發。

而在五專優先免試結束才辦理的北、中、南區五專聯合免試入學，今年度則有41校參與招生，合計184個科（組）提供880個預定招生名額（含外加），招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，報名採網路、通訊及現場報名等3種方式。

技專招聯會說，五專聯合免試入學分北、中、南3個招生委員會辦理招生，免試生可在北、中、南區各選1校報名，採現場登記撕榜分發報到，分發順序依免試生就讀國中期間的「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、「適性輔導」及「國中教育會考」等6大項目積分做為分發排序依據，部分學校可另採計其他比序項目。

技專招聯會也提醒，五專聯合免試入學各區限報名1校，再加上高中免試入學放榜時間比五專聯合免試入學各校現場登記分發提早一天，因此實際參加現場登記分發人數通常比報名申請該校人數來得少，五專聯合免試錄取率相對高，有意願就讀五專的學生，若參加五專優先免試入學錄取結果未盡理想，或者錯過了五專優先免試入學，可以把握各區五專聯合免試入學的機會。