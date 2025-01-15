快訊

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

五專完全免試入學不採計會考 名額擴大增7成5

中央社／ 台北15日電
114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額。示意圖。聯合報系資料照片
114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額。示意圖。聯合報系資料照片

技專校院招生策略委員會今天表示，114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額，從113學年1793名增至114學年3151名，不採計國中會考成績，讓學生可適性升學

技專校院招生策略委員會發布新聞稿指出，為推動五專升學進路多元免試精神，招策會於113學年試辦五專「完全免試」入學單獨招生，不採計國中教育會考成績，提供1793個名額，吸引逾7000名學生報名，報名相當熱烈。

招策會於114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額，包含國立澎湖科技大學、國立台東專科學校2所國立學校，以及30所私立五專參加招生，總計32校、141個科組提供3151個名額，名額比113學年增加約7成5。

五專完全免試入學招收對象以國中應屆畢業生為限，每人僅能選擇1個校科組志願，完全免試入學不採計國中教育會考成績，僅採計多元學習表現（服務學習）、均衡學習及校科所需的其他項目；當報名人數未達招生名額時，全部錄取；報名人數大於招生名額時，將以積分項目比序擇優錄取，且在國中會考前就會放榜。

招策會提到，114學年五專完全免試入學報名時間為5月1日至7日，此時國中生尚未畢業，統一由就讀國中集體報名；為便利大眾查詢，技專招策會也彙整各校採計的「其他項目」升學資訊、懶人包以及常見QA等內容，供國中親師生參考。

招策會主任委員楊慶煜表示，五專課程強調實務實習與專題製作，鼓勵考取專業證照，同時透過跨領域、跨模組式多元教學的5年一貫素養教育課程，培養軟硬實力，修業5年取得副學士學位後，可參加專技人員高考進職場，或累積職場經驗3年後，直接報考研究所深造。

免試入學 升學 國中教育會考

延伸閱讀

特殊選才放榜台南瀛海高中放異彩 10人次錄取台大地質等13學系

五專優先免試入學提供1.4萬名額 可填30個志願

新北140人錄取特殊選才 石碇高中李謙廷希望入學錄取台大

錄取社會系遭訕笑 台大挺六龜高中生：領域無高低之別

相關新聞

五專完全免試入學不採計會考 名額擴大增7成5

技專校院招生策略委員會今天表示，114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額，從113學年1793名增至114學年3...

台鐵攜手富岡產學合作鏈 「3+2新五專」打造軌道人才

台鐵公司2017年起與清華高中軌道車輛科攜手合作，培養車輛修檢人才，今年再研究於桃園市富岡地區打造「3+2 新五專」軌道...

公東高工3學生勤學3年 錄取國立聯合大學

台東私立公東高級工業職業學校室內空間設計科3位學生日前透過普通大學特殊選才管道，成功錄取國立聯合大學，再次印證學校技職教...

北市高中職免試入學簡章今公布 景美、大安高工皆有名額

國中教育會考將於5月17、18日舉行，北市教育局今公告優免入學簡章，共分為兩類，完全免試及比較多元學習表現、國中會考成績...

蘇弘毅接弘光科大校長 導入AI、深化國際夥伴關係

弘光科技大學由副校長蘇弘毅接任校長，面對高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，必須「固本拓源」，將推動4大策略發展，多面向...

弘光科大招生率仍維持100% 今由蘇弘毅升任校長職

對高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，弘光科技大學近年來總招生率每年仍能夠維持100%，今天由副校長蘇弘毅接任校長職務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。