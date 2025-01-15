五專完全免試入學不採計會考 名額擴大增7成5

技專校院招生策略委員會今天表示，114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額，從113學年1793名增至114學年3151名，不採計國中會考成績，讓學生可適性升學。

技專校院招生策略委員會發布新聞稿指出，為推動五專升學進路多元免試精神，招策會於113學年試辦五專「完全免試」入學單獨招生，不採計國中教育會考成績，提供1793個名額，吸引逾7000名學生報名，報名相當熱烈。

招策會於114學年將擴大五專「完全免試」入學單獨招生名額，包含國立澎湖科技大學、國立台東專科學校2所國立學校，以及30所私立五專參加招生，總計32校、141個科組提供3151個名額，名額比113學年增加約7成5。

五專完全免試入學招收對象以國中應屆畢業生為限，每人僅能選擇1個校科組志願，完全免試入學不採計國中教育會考成績，僅採計多元學習表現（服務學習）、均衡學習及校科所需的其他項目；當報名人數未達招生名額時，全部錄取；報名人數大於招生名額時，將以積分項目比序擇優錄取，且在國中會考前就會放榜。

招策會提到，114學年五專完全免試入學報名時間為5月1日至7日，此時國中生尚未畢業，統一由就讀國中集體報名；為便利大眾查詢，技專招策會也彙整各校採計的「其他項目」升學資訊、懶人包以及常見QA等內容，供國中親師生參考。

招策會主任委員楊慶煜表示，五專課程強調實務實習與專題製作，鼓勵考取專業證照，同時透過跨領域、跨模組式多元教學的5年一貫素養教育課程，培養軟硬實力，修業5年取得副學士學位後，可參加專技人員高考進職場，或累積職場經驗3年後，直接報考研究所深造。