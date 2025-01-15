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台鐵攜手富岡產學合作鏈 「3+2新五專」打造軌道人才

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今年研究於桃園市富岡地區打造「3+2 新五專」軌道事業產學合作鏈，構建系統性的軌道人才培育體系。聯合報系資料照
台鐵公司今年研究於桃園市富岡地區打造「3+2 新五專」軌道事業產學合作鏈，構建系統性的軌道人才培育體系。聯合報系資料照

台鐵公司2017年起與清華高中軌道車輛科攜手合作，培養車輛修檢人才，今年再研究於桃園市富岡地區打造「3+2 新五專」軌道事業產學合作鏈，讓學生國中接觸軌道行業、高中專攻軌道類科技能，高中畢業通過職缺考試後即可進入台鐵工作，同時在大學進行2年軌道相關課程深造，取得3+2的新五專學歷。

台鐵董事長杜微及人資處長吳俊霖，昨天與中國科技大學副校長張劍平、陽明交通大學教授林陳佑、清華高中校長張玉平、富岡國中校長楊沛縈等十餘位名校老師，共同舉辦深度座談，研究於桃園市富岡地區打造「3+2 新五專」軌道事業產學合作鏈；會後與會者及清華高中同學們前往參觀台鐵文獻室。

台鐵指出，「3+2新五專」計畫不僅是教育創新項目，更是實踐政府推動技職教育的重要政策。此計畫預計讓學生在國中階段就能接觸了解軌道行業引發興趣、高中階段可以專攻軌道類科培養技能，並由台鐵及大學相關科系，提供技術與學術支持持續進修，並獲得至台鐵工作場域實習的經驗。

學生在高中畢業後，透過職缺考試合格即可進入台鐵工作，同時在大學進行2年軌道相關課程深造，取得3+2的新五專學歷；若想繼續求學，新五專畢業3年內還可再攻讀碩士學位，讓職涯與專業能力大躍進。

台鐵表示，自2017年起即與清華高中軌道車輛科攜手合作，致力於培養車輛檢修人才，2023年進一步擴增學生參與實習業別至站務等其他領域的人才需求，不僅展現教育與產業相互結合的深遠價值，也充分體現台鐵公司對軌道運輸人才培育的高度重視。

台鐵表示，將持續深化與清華高中及中國科技大學的合作，並結合「3+2新五專」計畫向下紮根於高中職教育，向上發芽於專技職能，攜手構建系統性的軌道人才培育體系，持續推動鐵路事業永續發展。

台鐵 職缺

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