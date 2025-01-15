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公東高工3學生勤學3年 錄取國立聯合大學

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東私立公東高級工業職業學校室內空間設計科3位學生鄭鼎倫（左二）、林欣怡（中）及宋立韋（右二），日前透過普通大學特殊選才管道，成功錄取國立聯合大學，全校師生與有榮焉。圖／公東高工提供
台東私立公東高級工業職業學校室內空間設計科3位學生鄭鼎倫（左二）、林欣怡（中）及宋立韋（右二），日前透過普通大學特殊選才管道，成功錄取國立聯合大學，全校師生與有榮焉。圖／公東高工提供

台東私立公東高級工業職業學校室內空間設計科3位學生日前透過普通大學特殊選才管道，成功錄取國立聯合大學，再次印證學校技職教育與升學輔導的卓越成果，全校師生與有榮焉。

校長李恭榮表示，能夠在普通大學特殊選才中脫穎而出，證明學校具備備與大學階段相銜接的學術能力與專業實力。未來，持續深化技職教育特色，為學生提供更多升學與實習機會，協助完成夢想。

114年度大學特殊選材陸續放榜，公東高工室內空間設計科3年級學生鄭鼎倫、林欣怡及宋立韋，以精湛的技術與創意表現在第一階段普通大學的特殊選才中脫穎而出，錄取國立聯合大學。

學校指出，此次3位同學能有亮眼成績，除個人努力與天賦外，室內空間設計科每年邀請專業設計師與業界專家到校講座，並讓學生參與實際設計專案，藉此累積實務經驗，將理論與實踐相結合，讓學生具備競爭力。

「上大學後，更努力讀書學技術。」鄭鼎倫說，學校給他完善的學習環境，能一再挑戰自己更上一層，希望在大學日子裡，知識與技術也能更充實，畢業後學以致用，回饋社會。

公東高工自創校以來，憑藉其技術與實務能力的全面訓練，在全國技職教育中名列前茅，多次於全國技能競賽中創下佳績，成為技職教育的標竿。特別是在專業訓練涵蓋理論學習與實務應用，在技能競賽領域中表現尤為突出。

升學 成功 設計師

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