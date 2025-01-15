北市高中職免試入學簡章今公布 景美、大安高工皆有名額

國中教育會考將於5月17、18日舉行，北市教育局今公告優免入學簡章，共分為兩類，完全免試及比較多元學習表現、國中會考成績比序，提供3677個招生名額，包含景美、和平、大安高工皆有開免試名額，從5月19日起陸續開放申請，有興趣學生可上簡章查尋學校及招生名額。

教育局表示，招生學校分為二類，第一類優免招生學校採完全免試，共有12所私校，884個招生名額，包含強恕高中、滬江高中、大誠高中、東方工商、喬治工商、開平餐飲學校、稻江護家等校，不需比序，從5月19日至20日開放報名，5月26日公告結果，27日登記、抽籤、放榜、報到。

第二類優免招生學校比序項目與基北區免試入學相同，共有27所公校，11所私校2793個招生名額，包含中崙高中、和平高中、大直高中、明倫高中、成淵高中、大理高中、景美女中、大安高工、松山家商、內湖高工等校，從6月2日至10日開始報名，單科別招生學校採線上登記，6月16日至17日登記放榜報到、多科別招生則採6月17日現場登記、撕榜、招生。

教育局說，第一類優免招生超額不比序，將以公開抽籤方式決定分發序，所有報名學生於簡章規定時間至招生學校登記，抽籤取得分發序後，再參加撕榜及報到作業；第二類優免招生學校比序項目採用108方案，超額比序比較多元學習表現及國中會考成績，學校以招生名額2倍公告分發序名單，學生再按照公告分發序，於簡章規定時間至指定地點辦理現場登記、撕榜、報到作業或由系統依序篩選錄取名單後於線上公告，公告錄取即完成報到。