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五專優先免試入學提供1.4萬名額 可填30個志願

中央社／ 台北15日電

114學年五專優先免試入學和五專聯合免試入學簡章今天公告，分別提供1萬4416個、880個名額，五專優先免試可填30個志願，五專聯合免試可於北、中、南區各選1校報名。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年五專優先免試入學及五專聯合免試入學招生簡章即日起發售紙本簡章，並於網站公告提供下載查詢，招生簡章工本費新台幣50元。

114學年度五專優先免試入學管道有41所科技校院參與招生，合計189個科（組）提供1萬4416個招生名額（含外加）；招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，國中應屆畢業生以學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者則採個別網路報名。

技專招聯會表示，五專優先免試入學不分就學區，參加的免試生可於網路選填30個校科（組）為志願，依據超額比序總積分高低及志願順序，以電腦進行統一分發。

114學年五專聯合免試入學管道則有41校參與招生，合計184個科（組）提供880個預定招生名額（含外加），招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，報名採網路、通訊及現場報名等3種方式。

技專招聯會提到，五專聯合免試入學分北、中、南3個招生委員會辦理招生，免試生可在北、中、南區各選1校報名，採現場登記撕榜分發報到，分發順序依免試生就讀國中期間的「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、「適性輔導」及「國中教育會考」等6大項目積分做為分發排序依據，部分學校可另採計其他比序項目。

免試入學 國中教育會考 網路

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