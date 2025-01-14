蘇弘毅接弘光科大校長 導入AI、深化國際夥伴關係

弘光科技大學由副校長蘇弘毅接任校長，面對高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，必須「固本拓源」，將推動4大策略發展，多面向導入AI人工智慧、深化國際夥伴關係。

弘光科技大學今天舉辦第6任校長交接典禮，台中市副市長鄭照新、台中市副議長顏莉敏、桃園市環保局長陳世偉、台中市教育局副局長葉俊傑、弘光科大校友總會理監事等來賓受邀與會。

弘光科大董事長王乃弘致詞感謝校長黃月桂8年來的努力及付出。他說，近10年來大學招生面臨少子化衝擊，黃月桂帶領弘光團隊，拓展外加名額生源有成，近年來總招生率每年仍能夠維持100%。

王乃弘指出，將接任校長的蘇弘毅，在美國紐澤西理工學院取得博士學位，30年前回國第一份工作就進入弘光任教，歷經環工科主任、進修部主任、教務長、 環安系主任、研發長、教務長、副校長、代理校長等行政職務。學校改制為技術學院、升格科技大學等重要轉型時刻及每次校務評鑑，他都參與其中。

黃月桂指出，8年前來到弘光科大，本只要做2年，未料卻做了2任，她有2個親人是弘光校友。8年也遇過疫情，經歷人與人必須保持距離，啟動線上教學，量體溫才能進校園，但大家都挺過來了。

蘇弘毅談及未來辦學藍圖，他表示，面對高教環境快速變動及少子女化巨大浪潮來襲，除發展核心的院系特色與實作實習外，持續4大策略發展，永續發展策略、人工智慧多面向導入策略、深化國際夥伴關係策略、全面品質管理的再塑型策略。

蘇弘毅表示，多面向導入人工智慧，鼓勵跨學科合作及創造一個更加高效和智能化的校園環境，提供學生與產業接軌的專業學習環境，並透過深化國際夥伴關係策略開拓生源。