快訊

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

蘇弘毅接弘光科大校長 導入AI、深化國際夥伴關係

中央社／ 台中14日電
圖擷自弘光科技大學官方網站
圖擷自弘光科技大學官方網站

弘光科技大學由副校長蘇弘毅接任校長，面對高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，必須「固本拓源」，將推動4大策略發展，多面向導入AI人工智慧、深化國際夥伴關係

弘光科技大學今天舉辦第6任校長交接典禮，台中市副市長鄭照新、台中市副議長顏莉敏、桃園市環保局長陳世偉、台中市教育局副局長葉俊傑、弘光科大校友總會理監事等來賓受邀與會。

弘光科大董事長王乃弘致詞感謝校長黃月桂8年來的努力及付出。他說，近10年來大學招生面臨少子化衝擊，黃月桂帶領弘光團隊，拓展外加名額生源有成，近年來總招生率每年仍能夠維持100%。

王乃弘指出，將接任校長的蘇弘毅，在美國紐澤西理工學院取得博士學位，30年前回國第一份工作就進入弘光任教，歷經環工科主任、進修部主任、教務長、 環安系主任、研發長、教務長、副校長、代理校長等行政職務。學校改制為技術學院、升格科技大學等重要轉型時刻及每次校務評鑑，他都參與其中。

黃月桂指出，8年前來到弘光科大，本只要做2年，未料卻做了2任，她有2個親人是弘光校友。8年也遇過疫情，經歷人與人必須保持距離，啟動線上教學，量體溫才能進校園，但大家都挺過來了。

蘇弘毅談及未來辦學藍圖，他表示，面對高教環境快速變動及少子女化巨大浪潮來襲，除發展核心的院系特色與實作實習外，持續4大策略發展，永續發展策略、人工智慧多面向導入策略、深化國際夥伴關係策略、全面品質管理的再塑型策略。

蘇弘毅表示，多面向導入人工智慧，鼓勵跨學科合作及創造一個更加高效和智能化的校園環境，提供學生與產業接軌的專業學習環境，並透過深化國際夥伴關係策略開拓生源。

主任 台中市 關係

延伸閱讀

弘光科大招生率仍維持100% 今由蘇弘毅升任校長職

黃仁勳「到台中走走」 鄭照新：一直與輝達保持聯繫

中捷綠線延伸案 交長陳世凱：支持一次核定分階段施工

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

相關新聞

蘇弘毅接弘光科大校長 導入AI、深化國際夥伴關係

弘光科技大學由副校長蘇弘毅接任校長，面對高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，必須「固本拓源」，將推動4大策略發展，多面向...

弘光科大招生率仍維持100% 今由蘇弘毅升任校長職

對高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，弘光科技大學近年來總招生率每年仍能夠維持100%，今天由副校長蘇弘毅接任校長職務，...

國中生填志願注意！鶯歌工商新設應日科、莊敬設汽車科

因應少子女化衝擊，新北教育局調整技術型高中經營策略，114學年度共核定12群44種科別，其中鶯歌工商、私立莊敬工家新設2...

學生可退出 科大憂專班白忙

教育部「三加二新五專模式專班」即將上路，不過有科大校長直言，為搶生源，多數學校都願意配合新政策，但現行規畫是學生隨時都可...

3＋2五專8月上路 38校申辦

少子女趨勢下，愈來愈多學生選擇升學，技職教育面臨弱化危機，教育部規畫推動「三加二新五專模式專班」，國中生畢業後，可就讀高...

科大憂心「新五專模式」為人做嫁衣 技職司：每班最高補助30萬

教育部「3+2新五專模式專班」將走馬上路，各界都在觀望其發展。有位科大校長私下透露，為搶生源，許多學校都願意配合新政策，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。