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弘光科大招生率仍維持100% 今由蘇弘毅升任校長職

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科大新舊任校長交接，在董事長王乃弘（中）監交下，第五任校長黃月桂（左）將印信交接給第六任校長蘇弘毅（右）。弘光科技大學／提供
弘光科大新舊任校長交接，在董事長王乃弘（中）監交下，第五任校長黃月桂（左）將印信交接給第六任校長蘇弘毅（右）。弘光科技大學／提供

高教環境快速變動及少子女化浪潮來襲，弘光科技大學近年來總招生率每年仍能夠維持100%，今天由副校長蘇弘毅接任校長職務，強調未來將多面向導入人工智慧，鼓勵跨學科的合作，創造一個更加高效和智能化的校園環境。

弘光科技大學1月14日舉辦第六任校長交接，董事長王乃弘表示，他擔任過第二任校長，深知辦學不易，尤其是近十年來大學招生面臨少子化衝擊，黃月桂校長帶領優秀的弘光團隊，拓展外加名額生源有成，提供學生與產業接軌的專業學習環境，並透過深化國際夥伴關係策略開拓生源。

新任校長蘇弘毅指出，弘光歷經改制為技術學院、升格科技大學等重要轉型時刻及每次校務評鑑，他都參與其中，回顧30年前，在美國紐澤西理工學院取得博士學位後，回國第一份工作就進入弘光任教，歷經環工科主任、進修部主任、教務長、 環安系主任、研發長、教務長、副校長、代理校長等行政職務。

蘇弘毅談到未來的辦學藍圖，面對高教環境快速變動及少子女化巨大浪潮來襲，弘光科技大學必須「固本拓源」，除發展核心的院系特色與實作實習外，必須持續四大策略發展：永續發展策略、人工智慧多面向導入策略、深化國際夥伴關係策略、全面品質管理的再塑型策略，強調未來將多面向導入人工智慧，鼓勵跨學科的合作，促進AI 技術在不同領域的應用。

他強調，弘光過去與許多東南亞國家密切交流，這些國家的夥伴大學越來越注重學術交流，由教師合作研究共同發表，可以快速提升雙方學術能見度與SDG17績效，同時進一步將觸角拓大延伸至當地高中職，吸引他們來弘光科大求學。

主任 弘光科技大學 高教

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