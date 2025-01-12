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新北技高就業導向 114學年核定12群44種科別

中央社／ 新北12日電

新北市教育局今天表示，以學生未來就業需求為核心導向，114學年度技術型高中共核定12群44種科別，其中包括鶯歌工商成立應用日語科及莊敬工家新設汽車科。

教育局發布新聞稿指出，因應少子女化衝擊，積極調整技術型高中經營策略，以學生未來就業需求為核心導向，同時結合在地產業趨勢，打造創新特色科別，展現教育創新與突破。

114學年度新北市技術型高中（含普通高中專業群科），教育局表示，共核定12群44種科別。其中，鶯歌工商因應在地陶瓷產業與日本交流需求，成立應用日語科；莊敬工家結合新店寶高園區電動車研發設計新設汽車科，為學生開拓更多職涯發展機會。

教育局指出，莊敬工家設立汽車科，符合新店寶高園區內整車設計研發的鴻華先進、車載導航大廠的Garmin（台灣國際航電）、5G（第五代行動通訊技術）車聯網領域的華電聯網、全球電動車龍頭Tesla（特斯拉）進駐設立電動車電池檢測實驗場域等電動車大廠人才需求。

教育局 電動

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