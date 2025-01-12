國中生填志願注意！鶯歌工商新設應日科、莊敬設汽車科

因應少子女化衝擊，新北教育局調整技術型高中經營策略，114學年度共核定12群44種科別，其中鶯歌工商、私立莊敬工家新設2科，分別為應用日語科及汽車科，各開一班可多招收34人、45人。

新北市公私立技職學校約有近1萬多名招生員額，每年招生率約8成。新北市114學年度新核定2校，新設2科。其中鶯歌工商新設「應用日語科」，是北北基桃唯一公校開設的日語專業科，將與日本愛媛縣合作教育資源，開設日本藝術設計文化、數位媒體實務及日本經貿概論等課程，並規畫開日語學習PODCAST頻道推廣初階日語學習。

近年私立開明高職退場、南強工商停招，導致私校汽車科招生員額下滑，但想唸汽車科學生仍在，莊敬工家看準需求，又有立案核准的駕訓班，有現成汽車可供學習，加上占地利之便，可與新店寶高園區內電動車大廠合作，開設汽車科招收一班45人。

鶯歌工商校長顏龍源說，學校113學年度設立的「多媒體設計科」，因應數位趨勢及產業發展，強化數位設計、音樂、網頁設計、動畫製作、商業攝影、影音製作剪輯等，今年再新設應用日語科，強化學生日語能力與跨域專業，使學生具備多元技能。