聽新聞
0:00 / 0:00

學生可退出 科大憂專班白忙

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
教育部「3+2新五專模式專班」將上路，依現行規畫是學生隨時可從計畫離開，有科大校長憂心科大恐面臨投入資源又收不到學生的窘境。圖／本報系資料照
教育部「3+2新五專模式專班」將上路，依現行規畫是學生隨時可從計畫離開，有科大校長憂心科大恐面臨投入資源又收不到學生的窘境。圖／本報系資料照

教育部「三加二新五專模式專班」即將上路，不過有科大校長直言，為搶生源，多數學校都願意配合新政策，但現行規畫是學生隨時都可從計畫離開，科大端恐面臨投入資源又收不到學生的窘境。對此，教育部技職司長楊玉惠表示，教育部會做學校的後盾，目前規畫每班最高可補助卅萬元。

根據教育部規畫，專班每班最多可收卅人，技高生如果想退出專班，即可回歸一般技高學生身分，參與其他升學管道。

一位科大校長憂心，秉持著培育人才的精神，學校除了參與該計畫，也會想及早將資源投入至專班，但該計畫無法「綁定」學生，學生隨時可退出，若科大的經費都投入了，學生最後還是循其他招生管道升學、選擇他校，科大豈不是在為他校做嫁？

該位校長還提到，儘管大學是「成仁」教育，為國家培養人才責無旁貸，但若學生中途退出，最後學生所剩無幾還需開專班，對科大來說是很高的成本，盼教育部可完善配套，才能讓科大放開來支持。

楊玉惠表示，少子女化下，小班教學本就是未來趨勢，為確保升學權益，的確沒辦法限制學生的選擇，但教育部目前規畫技專每校每班最高補助開班經費卅萬元，以減輕科大負擔。

升學 子女 教育部

延伸閱讀

科大憂心「新五專模式」為人做嫁衣 技職司：每班最高補助30萬

「3+2新五專」114學年度上路 38校申辦174班

缺母法規範 陳學聖：教育部第三人生大學流於政策包裝

竹北高中改隸陽明交大附中 獲教育部點頭：進入籌備期

相關新聞

3＋2五專8月上路 38校申辦

少子女趨勢下，愈來愈多學生選擇升學，技職教育面臨弱化危機，教育部規畫推動「三加二新五專模式專班」，國中生畢業後，可就讀高...

學生可退出 科大憂專班白忙

教育部「三加二新五專模式專班」即將上路，不過有科大校長直言，為搶生源，多數學校都願意配合新政策，但現行規畫是學生隨時都可...

科大憂心「新五專模式」為人做嫁衣 技職司：每班最高補助30萬

教育部「3+2新五專模式專班」將走馬上路，各界都在觀望其發展。有位科大校長私下透露，為搶生源，許多學校都願意配合新政策，...

「3+2新五專」114學年度上路 38校申辦174班

自108學年度技高與普高學生出現「黃金交叉」，普高學生人數就超過技高，且傾斜狀況逐年嚴重，為扭轉技高頹勢，教育部自114...

雲林首座校園小巨蛋將誕生！虎科大3.5億打造國際級籃球場

雲林縣第一座「校園小巨蛋」即將在虎尾科技大學誕生，造價高達3.5億元將打造首座符合國際賽事標準的多功能籃球體育館，其中豐...

「虛擬貓咪」陪你復健 北科大師生研發照護寵物機器人

由於全球邁向高齡化社會，照護科技的商機也大幅提升，根據比利時醫療保健公司Medi-Tech Insights估計，全球照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。