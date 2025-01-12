學生可退出 科大憂專班白忙

教育部「三加二新五專模式專班」即將上路，不過有科大校長直言，為搶生源，多數學校都願意配合新政策，但現行規畫是學生隨時都可從計畫離開，科大端恐面臨投入資源又收不到學生的窘境。對此，教育部技職司長楊玉惠表示，教育部會做學校的後盾，目前規畫每班最高可補助卅萬元。

根據教育部規畫，專班每班最多可收卅人，技高生如果想退出專班，即可回歸一般技高學生身分，參與其他升學管道。

一位科大校長憂心，秉持著培育人才的精神，學校除了參與該計畫，也會想及早將資源投入至專班，但該計畫無法「綁定」學生，學生隨時可退出，若科大的經費都投入了，學生最後還是循其他招生管道升學、選擇他校，科大豈不是在為他校做嫁？

該位校長還提到，儘管大學是「成仁」教育，為國家培養人才責無旁貸，但若學生中途退出，最後學生所剩無幾還需開專班，對科大來說是很高的成本，盼教育部可完善配套，才能讓科大放開來支持。

楊玉惠表示，少子女化下，小班教學本就是未來趨勢，為確保升學權益，的確沒辦法限制學生的選擇，但教育部目前規畫技專每校每班最高補助開班經費卅萬元，以減輕科大負擔。