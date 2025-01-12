3＋2五專8月上路 38校申辦

少子女趨勢下，愈來愈多學生選擇升學，技職教育面臨弱化危機，教育部規畫推動「三加二新五專模式專班」，國中生畢業後，可就讀高職三年，加上科大兩年，即可取得副學士學位。據了解，已有卅八校、申辦一七四班，其中包括台科大、北科大、高科大，核定名單農曆年後公布，一一四學年度上路。

不過，有教師直言，學生花五年時間只取得副學士學位，誘因不大，是否真的能招到學生仍有待觀察；也有校長樂見「強強聯手」發揮磁吸效應。

根據教育部規畫，國中生畢業後，透過在校成績申請「三加二專班」進入技高，在技高學習三年後，免考統測直接保送到科大，完成兩年課程，便可取得「副學士」學位，若仍想繼續升學，「三加二再加二」，就可取得學士學位。

技職司長楊玉惠表示，「三加二」開辦的前兩個過渡學年，將同步推「一加二」及「二加二」，讓目前仍在學的高三、高二學生也可參加。

據悉，台科大、北科大等校都提出申請，各校招收標準不同，前段班科大甚至鎖定國中會考達「五A」的頂尖學生，規畫「三加四」，讓學生畢業後即可拿到學士學位。

中國科大校長陳振遠表示，此計畫可以讓技高、科大「共好」。除了共同招生外，技高可以藉此接收科大較多資源，科大也能確保學生的素質和專業，兩者皆受惠。

不過，全教總高中委員會主委巫彰玫提醒，無論是「一加二」還是「二加二」，在校生的篩選條件勢必會加入在校成績，對學生而言，繁重的課業及檢定已是沉重負擔，是否願意為此準備，有待觀察。且「三加二」只是專科，取得副學士的學位，對現今幾乎人人可上大學的技高生而言，不具太大誘因。

巫彰玫說，目前技高生源一直減少，教育部推新專班也只是挖東牆補西牆，除非確能做出口碑，否則對於技高的生源沒有幫助。

台北市高職學生家長會聯合會榮譽總會長蔡巧貴則說，新五專和過往的五專區別並不大，希望有更完善的配套再施行，否則將猶如政策空包彈。