科大憂心「新五專模式」為人做嫁衣 技職司：每班最高補助30萬

教育部「3+2新五專模式專班」將走馬上路，各界都在觀望其發展。有位科大校長私下透露，為搶生源，許多學校都願意配合新政策，但現行規畫是學生隨時可從計畫離開，科大端恐面臨投入資源又收不到學生的窘境。對此，技職司長楊玉惠提到，教育部會做學校的後盾，目前規畫每班最高可補助30萬。

在教育部目前規畫的「3+2」計畫中，每班最多可收30人，參與學生應配合計畫參與專班至畢業為止。技高生如果想退出專班，即可回歸一般技高學生身分，參與其他升學管道。

一位科大校長就憂心，若秉持著培育人才的精神，學校除了參與該計畫，也會想及早將資源投入至專班，無論是師資還是課程協助上，若能即時到位，對於學生、學校都是雙贏。但該計畫無法「綁定」學生，學生隨時可退出，若科大的經費都投入了，學生最後還是循其他招生管道升學、選擇他校，科大豈不是在為他校「做嫁衣」？

這位校長提到，儘管大學是「成仁」教育，為國家培養人才責無旁貸，但若學生中途退出，最後學生所剩無幾，還需開專班，對科大來說是很高的成本，但為了學生的權益，也不可能因為人數太少而不開班，或許相關規定還要再鬆綁和討論，才能讓科大「放開來」支持。

對此，楊玉惠表示，為確保學生的升學權益，的確沒辦法限制學生的選擇，但教育部目前規劃每一核定計畫案，採技專每校每班最高補助開班經費30萬元，不讓科大端有太多負擔。對於專班人太少恐造成科大壓力，楊則說會再討論研擬，但受少子女化影響，小班教學本就是未來趨勢。

也有申辦該計畫的科大老師提到，對於「3+2」的期待在於，科大和技高一起為技職教育的招生而努力，在目前普高為先的社會風氣下，要讓學生和家長知道技職教育的重要，讀技職並不代表「比別人差」。所以許多科大也表示，此計畫只要開始辦理，都願意陪同技高一起到國中端宣導、招生。

這位老師也說，「3+2」其實也可以解決大世代缺工的問題，升學意願並非那麼高的學生，在科大讀完兩年後，既可以拿到科大文憑，又可以提早兩年接軌職場，其實是一箭雙鵰。

全教總高中委員會主委巫彰玫提醒，目前技高生源一直減少，教育部一再推新專班也只是挖東牆補西牆，除非其確能做出口碑，吸引學生和家長的興趣，否則對於技高的生源沒有幫助，此一政策也將無法持久。