「3+2新五專」114學年度上路 38校申辦174班

自108學年度技高與普高學生出現「黃金交叉」，普高學生人數就超過技高，且傾斜狀況逐年嚴重，為扭轉技高頹勢，教育部自114學年度將試辦「3+2新五專模式專班」，希望透過「免考試」綁定科大，提高國中生選擇技高的誘因。本報掌握，共有38校申辦174班，台科大、北科大都在申請名單中。

教育部試辦計畫指出，技高學生畢業普遍仍升學，因此規劃技高與技專校院合作辦理 3+2 新五專模式專班，以提升技職體系韌性。技高學生在高職學習3年後，就能免考統測「保送」到科大，在科大完成2年的課程，便可取得「副學士」學位，若仍想繼續升學，「3+2」再加2，就可取得學士學位。半工半讀、就業、就學都可彈性選擇。

技職司長楊玉惠提到，開辦的前兩個過渡學年將同步推動「1+2」及「2+2」，也就是114學年度試辦時，在學的高三、高二學生，即可透過在校成績申請、參與此計畫，「1+2」學生將於115學年度進入科大；而首屆「3+2」學生則於117學年度入學科大。

楊玉惠表示，此計畫仍在辦理審查作業，核定名單預計的農曆年後會公布，各校自訂其招收標準。不過她也說，基於鼓勵態度，技職司會盡量協助申請學校辦理。盼透過此計畫，讓學生在升學上有更多選擇，也能夠在省去考試的壓力，在技高階段更扎實學習、多元發展。

雖此計畫一開始普遍不被學界看好，但最後申請的學校並不少，共有38校申辦174班。據悉，台科大、北科大，及高科大等國立科大都在名單中，各校有不同的招收標準，前段班科大甚至預計鎖定國中會考達「5A」的頂尖學生，且規劃「3+4」，學生畢業後即可拿到學士學位。此消息一出，有老師懷疑是否真的能招到目標學生，不過也有校長樂見「強強聯手」能發揮磁吸效應，吸引更多優秀學生選擇技高就讀。

申辦學校之一的中國科大校長陳振遠分享，此計畫其實可以讓技高、科大「共好」。除了共同招生外，技高可以藉此接收科大較多資源，科大也能確保學生的素質和專業，兩者皆受惠。像是中國科大長期與景文中學、鶯歌工商合作，透過科大的師資和資源挹注，學生在高中階段就獲得紅點設計大獎，期待「3+2」也能達到此效益。

不過，全教總高中委員會主委巫彰玫提醒，無論是「1+2」還是「2+2」，在校學生的篩選條件勢必會加入在校成績，對學生而言，繁重的課業及檢定已是沈重負擔，是否願意為此而準備，仍有待觀察。而「3+2」只是專科，取得副學士的學位，對現今幾乎人人可上大學的技高生而言，不具太大誘因。

台北市高職學生家長會聯合會榮譽總會長蔡巧貴則說，新五專和過往的五專區別並不大，學生和家長都看太到誘因，且此計畫從升高中開始招生，但多數國三學生對於未來的職涯仍在探索階段，很難想到科大端。她強調，相信教育部的政策立意良善，但希望透過更細緻的宣傳、設計更完善的配套再施行，否則將猶如政策空包彈。

EdYouth常務理事洪振翔也直言，現在技高升學管道很多，若新政策配合的學校不具有誘因，技高學生何必綁在「3+2」當中？他也提到，技高各群科有各自專業著重之處，若該計畫沒有為不同群科設計出各自方案，恐讓學生學習的本質被忽略。