雲林首座校園小巨蛋將誕生！虎科大3.5億打造國際級籃球場
雲林縣第一座「校園小巨蛋」即將在虎尾科技大學誕生，造價高達3.5億元將打造首座符合國際賽事標準的多功能籃球體育館，其中豐泰文教基金會更大手筆贊助1.5億元，送給雲林學子2025年最大紅包，也成為近年來雲林校園最大的體育建設，眾多學生無不殷殷期盼。
虎科大說，新建籃球體育館採挑高兩層樓設計，1樓為多功能綜合球場，包含籃球、排球及羽球場地，作為課程與訓練使用，2樓則為籃球比賽專用場，規畫有主客方球員室、裁判室、重量訓練室與運動防護中心，規畫十分完善。
校方說，1樓籃球與排球場均符合全國賽事標準，2樓籃球場將更是國際賽事標準的專業場域，並設有媒體轉播設備，可容納1500人觀賽，整體工程預計117年完工。
虎科大校長張信良表示，近兩年來，虎科大籃球隊在國內各大賽事屢屢建功，也闖出名號，這項球場大建設，尤其感謝豐泰基金會大手筆捐助1.5億元，興建球場供作訓練或比賽，算是給球隊最大的支持與鼓勵。
張信良表示，虎科大與鄰近社區一直是友善的好鄰居，體育館一旦完成，將與社區居民共享，歡迎隨時進場運動，並也期許透過場館的建設，帶動運動風氣培育更多體育人才，將來成為雲林國際賽事的場域。
本身也是體育系出身的豐泰文教基金會董事長林金陽也表示，基金會與虎科大合作推動國中小學籃球訓練營，邀請國家級教練與虎科球員組成助教團一起培訓小球將，這次期待透過贊助館場的建設，以實際行動支持雲林體育發展，深化與虎科大合作精進籃球人才，未來引進更多大型球賽，激勵更多學子追求體育夢，這也是豐泰支持體育建設的最大用意。
身兼虎科大籃球隊領隊的豐泰企業副董事長王建榮，是這次新建合作案的最大推手，他表示，運動員不只是運動員，應要有多面向的發展，比如透過學校運動科技專案和球隊結合，讓球隊與學校相輔相成會更好。
虎科大校長張信良昨與豐泰文教基金會董事長林金陽代表簽署籃球體育館捐贈合約。
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