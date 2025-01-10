雲林首座校園小巨蛋將誕生！虎科大3.5億打造國際級籃球場

雲林縣第一座「校園小巨蛋」即將在虎尾科技大學誕生，造價高達3.5億元將打造首座符合國際賽事標準的多功能籃球體育館，其中豐泰文教基金會更大手筆贊助1.5億元，送給雲林學子2025年最大紅包，也成為近年來雲林校園最大的體育建設，眾多學生無不殷殷期盼。

虎科大說，新建籃球體育館採挑高兩層樓設計，1樓為多功能綜合球場，包含籃球、排球及羽球場地，作為課程與訓練使用，2樓則為籃球比賽專用場，規畫有主客方球員室、裁判室、重量訓練室與運動防護中心，規畫十分完善。

校方說，1樓籃球與排球場均符合全國賽事標準，2樓籃球場將更是國際賽事標準的專業場域，並設有媒體轉播設備，可容納1500人觀賽，整體工程預計117年完工。

虎科大校長張信良表示，近兩年來，虎科大籃球隊在國內各大賽事屢屢建功，也闖出名號，這項球場大建設，尤其感謝豐泰基金會大手筆捐助1.5億元，興建球場供作訓練或比賽，算是給球隊最大的支持與鼓勵。

張信良表示，虎科大與鄰近社區一直是友善的好鄰居，體育館一旦完成，將與社區居民共享，歡迎隨時進場運動，並也期許透過場館的建設，帶動運動風氣培育更多體育人才，將來成為雲林國際賽事的場域。

本身也是體育系出身的豐泰文教基金會董事長林金陽也表示，基金會與虎科大合作推動國中小學籃球訓練營，邀請國家級教練與虎科球員組成助教團一起培訓小球將，這次期待透過贊助館場的建設，以實際行動支持雲林體育發展，深化與虎科大合作精進籃球人才，未來引進更多大型球賽，激勵更多學子追求體育夢，這也是豐泰支持體育建設的最大用意。

身兼虎科大籃球隊領隊的豐泰企業副董事長王建榮，是這次新建合作案的最大推手，他表示，運動員不只是運動員，應要有多面向的發展，比如透過學校運動科技專案和球隊結合，讓球隊與學校相輔相成會更好。