「虛擬貓咪」陪你復健 北科大師生研發照護寵物機器人

由於全球邁向高齡化社會，照護科技的商機也大幅提升，根據比利時醫療保健公司Medi-Tech Insights估計，全球照護陪伴機器人市場在2024至2029年間平均每年將成長20%。我國不落人後，北科大團隊設計出一款用於復健與陪伴「Petroller」虛擬貓咪，使用者甚至可聽到「牠」的呼嚕聲。

由北科大互動設計系副教授韓秉軒領軍的團隊研發出「Petroller」，是有別於一般寵物機器人，運用人與「虛擬貓咪」的實體互動進行陪伴復健，提供觸覺、視覺、聽覺等多感官回饋，使用者戴上VR眼鏡，可與毛茸茸的實體裝置互動，例如拉一拉耳朵、按壓、用大腿內側夾住等有助復健的設計動作，同步能按壓到裝置內的控制器，會看到虛擬貓咪的表情變化、聽到「牠」撒嬌或生氣等聲音反應。

北科大表示，毛孩陪伴已經經研究證實，可以促進社交互動、提升運動量、減少孤獨感、緩解壓力等，進而可能降低失智風險。但生命消逝時，主人會心碎；寵物毛髮、皮膚、唾液等物質上存在的蛋白質，也會引發過敏症狀，因此寵物機器人也成為新商機。

韓秉軒說，市面上的寵物機器人雖能改善真實寵物可能伴隨的費心照料、過敏困擾，但表情變化較少，也需要定時充電。「Petroller」使用被動式的元件結構，方便與現有的VR控制器整合，不用額外插電，更以VR豐富毛孩的樣貌、情緒表達，也不需額外的電路支援，有利於量產，期待未來有機會擴大應用。