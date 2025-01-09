考完試太嗨！高雄男大生騎車偷渡宿舍房間下場出爐

高雄一所科技大學男大生調皮搗蛋，昨天竟然將機車從門口騎入進入走廊及宿舍，學校發現發出公告，影片PO網後引起熱議，直呼脫序行為太誇張。校方表示，已查明嬉鬧學生身分，先以口頭警告送交宿委會討論，將提送學生獎懲委員會議處。

機車只能在道路通行，數名男大生昨天卻牽引著一輛重型機車進入男生宿舍，一路上經過大門口、走廊，狂催油門發出巨大聲響，最後抵達房間停放，機車暢行無阻的脫序行徑被錄影PO網，引發網友議論。

校方表示，經查此事件發生在昨日（1月8日）下午2時許，第一校區男宿學生因期末考後心情放鬆興起，將機車推入住宿區走廊及房間內，催轉油門製造噪音。