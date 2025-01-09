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考完試太嗨！高雄男大生騎車偷渡宿舍房間下場出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
數名男大生考完期末考，心情放鬆一時興起惡搞，竟將機車牽引進入宿舍。圖／翻攝臉書社會事新聞影音
數名男大生考完期末考，心情放鬆一時興起惡搞，竟將機車牽引進入宿舍。圖／翻攝臉書社會事新聞影音

高雄一所科技大學男大生調皮搗蛋，昨天竟然將機車從門口騎入進入走廊及宿舍，學校發現發出公告，影片PO網後引起熱議，直呼脫序行為太誇張。校方表示，已查明嬉鬧學生身分，先以口頭警告送交宿委會討論，將提送學生獎懲委員會議處。

機車只能在道路通行，數名男大生昨天卻牽引著一輛重型機車進入男生宿舍，一路上經過大門口、走廊，狂催油門發出巨大聲響，最後抵達房間停放，機車暢行無阻的脫序行徑被錄影PO網，引發網友議論。

校方表示，經查此事件發生在昨日（1月8日）下午2時許，第一校區男宿學生因期末考後心情放鬆興起，將機車推入住宿區走廊及房間內，催轉油門製造噪音。

因涉及宿舍公共安寧與安全管理，根據宿舍生活公約，對此次嬉鬧的同學先以口頭警告送交宿委會討論處置，並且提送學生獎懲委員會議處。

男大生竟將機車騎入宿舍走廊，校方發現後發出公告。圖／翻攝臉書社會事新聞影音
男大生竟將機車騎入宿舍走廊，校方發現後發出公告。圖／翻攝臉書社會事新聞影音

宿舍 房間

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