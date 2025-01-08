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獲豐泰贊助 虎尾科大將興建雲林首座國際標準籃球館

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎尾科技大學斥資3.5億元興建國際標準多功能籃球館，獲豐泰文教基金會贊助1.5億元。圖／虎尾科技大學提供
虎尾科技大學斥資3.5億元興建國際標準多功能籃球館，獲豐泰文教基金會贊助1.5億元。圖／虎尾科技大學提供

虎尾科技大學將斥資3.5億元興建雲林首座符合國際賽事標準的多功能籃球館，獲豐泰文教基金會贊助1.5億元，今舉行捐贈簽約儀式，預計2028年完工，藉此培育更多優秀運動人才。

虎科大籃球隊近二年在大專聯賽屢有佳績，但訓練場地老舊克難，校方規畫興建2層樓多功能籃球館，一樓為多功能綜合球場，包含籃球、排球及羽球場地，作為課程與訓練使用，二樓為籃球比賽專用場地，設置主客方球員室、裁判室、重量訓練室與運動防護中心，為籃球校隊提供全方位訓練和恢復支持。

一樓籃球與排球場可符合全國賽事標準，二樓籃球場將更是國際賽事標準的專業場域，並設置媒體轉播設備，可容納1500人觀賽，整體工程預計於2028年竣工。

虎科大校長張信良指出，新籃球館完工後是雲林縣首座符合國際比賽標準的籃球館，將來可做學校球隊訓練，並爭取國內、國際賽事在雲林舉辦，發揮學校文教中心角色。

豐泰企業為虎科大男子籃球隊贊助企業，豐泰文教基金會與虎科大已持續合作推動兩年國中小學的籃球訓練營，基金會董事長林金陽表示，工欲善其事必先利其器，在基金會能力所及之下共同贊助，期盼帶動雲林運動風氣。

虎尾科技大學斥資3.5億元興建國際標準多功能籃球館，獲豐泰文教基金會贊助1.5億元。圖／虎尾科技大學提供
虎尾科技大學斥資3.5億元興建國際標準多功能籃球館，獲豐泰文教基金會贊助1.5億元。圖／虎尾科技大學提供

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