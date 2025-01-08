獲豐泰贊助 虎尾科大將興建雲林首座國際標準籃球館

虎尾科技大學將斥資3.5億元興建雲林首座符合國際賽事標準的多功能籃球館，獲豐泰文教基金會贊助1.5億元，今舉行捐贈簽約儀式，預計2028年完工，藉此培育更多優秀運動人才。

虎科大籃球隊近二年在大專聯賽屢有佳績，但訓練場地老舊克難，校方規畫興建2層樓多功能籃球館，一樓為多功能綜合球場，包含籃球、排球及羽球場地，作為課程與訓練使用，二樓為籃球比賽專用場地，設置主客方球員室、裁判室、重量訓練室與運動防護中心，為籃球校隊提供全方位訓練和恢復支持。

一樓籃球與排球場可符合全國賽事標準，二樓籃球場將更是國際賽事標準的專業場域，並設置媒體轉播設備，可容納1500人觀賽，整體工程預計於2028年竣工。

虎科大校長張信良指出，新籃球館完工後是雲林縣首座符合國際比賽標準的籃球館，將來可做學校球隊訓練，並爭取國內、國際賽事在雲林舉辦，發揮學校文教中心角色。