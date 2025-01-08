遊戲結合知識 台科大「工地達人」學生模擬建築師應對

為讓學生學習營建管理的實務與操作能力，台科大建築系「營建管理與工程理論」課程開發四款遊戲，讓學生從遊戲中了解建築工程實務。其中，以工地為背景，讓學生了解建築師在工地的角色的「工地達人遊戲」最受學生歡迎。

台科大建築系教授阮怡凱表示，近年來將設計思考、翻轉教學、PBL（問題導向學習）、遊戲教學等方法結合課程，發現學生對遊戲學習的反應最為熱烈，因此決定在課堂上增加遊戲比重，開發「設計品質檢核遊戲」、「投標遊戲」、「台大宿舍PCM遊戲」及「工地達人遊戲」等四款遊戲，並充分結合建築領域的知識與技能。

阮怡凱指出，最受學生喜愛的「工地達人遊戲」是他與研究生蕭家宥共同開發，遊戲融入了工地常見的問題，創建了挑戰性的模擬環境，讓學生能更好理解工地上的風險和挑戰，這款遊戲也獲得中華民國建築師公會「建築資訊技術應用表現競賽」特優獎的肯定。

「工地達人遊戲」以工地為背景，模擬建築施工中的挑戰與風險，同學們需應對隨機事件並強化風險管理意識。遊戲從地下室施工到樓層建設，每個關卡都有不同任務，學生需依提示操作，並應對隨機事故，根據風險管理能力進行扣分，遊戲強調工地安全和責任，並讓學生了解建築師在工地的角色。

台科大說，「工地達人遊戲」也解決許多建築系學生對工地工作較為陌生與排斥的情形。例如，遊戲中可以學習到施工的程序、缺失的修繕、品質管控、意外或事故的防範等。阮怡凱說，透過這款遊戲，希望讓學生了解工地不僅是土木系或營建系的事，也讓他們明白建築師在監造過程中的責任和義務，這不僅有助於他們了解工程風險，還能提升他們對工地安全的重視。