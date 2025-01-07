招生不足…新竹市世界高中進行科班調整 114學年停招

已設校53年的新竹市私立世界高中驚傳今年114學年度因招生不足，已向教育部申辦寄存作業，進行科班調整，下學年將不對外招生，目前學校技職教育是否全面走入歷史還在討論規畫。校長李瑞光證實停招一事，強調這幾年學校招生情況不佳，導致學校思考未來教育需求，將進行科班調整，教育部仍保留學校的招生員額，待調整後會再對外說明。

由於世界高中是新竹市第一所技職高中因無法招滿，面臨停招的學校，消息一出宛如震撼彈，讓不少當地國中擔憂已進行中的技藝班課程恐受影響，籲教育機關提早因應。

李瑞光指出，學校這幾年招生情況不佳，因應新竹地區教育需求，將進行科班調整，因此，會在114學年度辦理寄存作業，將不對外招生。目前校內共有汽車科、美工科、控制科、餐飲管理科、時尚造型科等5科，全校高一至高三學生僅200多人。

李瑞光指出，雖然家長及學生都肯定學校辦學，但因無法提供及滿足新竹地區學生對技職教育的需求，只能進行調整因應。他強調，學校的經營沒有問題，也非全面停招或倒閉，校內老師都很用心招生，但招生數一直沒辦法有效呈現，只好進行科班調整，最快115學年度就會調整，會以符合新竹地區學生的需求為出發點。

世界高中以技職教育為主，曾是竹苗地區重要的技職教育學校，也曾辦理國中多項技藝競賽評比，但這幾年因招生不足，幾乎每科都招不滿，學生數不斷下降。

有國中端辦理技藝課程的學校憂心，世界高中今年停招恐使技職教育名額受到限制，在竹苗區學校不足，呈現僧多粥少情況下，將使技職教育的競爭更加劇，影響真正想朝技職發展學生的需求。