北市聯醫、美和科大 簽建教合作留住人才

北市聯醫護理員離職率近年攀升，為解決護理師荒，北市聯合醫院與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生可到聯醫實習，除供住宿，每學期更有6萬元獎學金，盼吸引有意北漂新鮮人，並持續和更多學校簽建教合作，讓人才進入聯醫。

近年護理人才荒加劇，各大醫院都缺護理師，北市聯醫去年3月還有1成缺口未補足，過去1年透過建教合作、薪資提升等，留住護理人才，並隨招隨考外聘招募，統計至年底，護理人員共2213人，其中19人待報到，目前缺額18人，缺額率低於1%。

屏東美和科技大學校長王建臺表示，美和創校近60年，培育出4、5萬護理專業人才，每年有約400至500名學生畢業通過護理師國考，約1成學生會選擇到北部工作。

王建臺說，在美和就讀多是中南部學生，部分會留在離家近的縣市服務，台北仍對許多學生具吸引力，校方希望能給孩子多一點機會，減輕在台北生活壓力。

聯醫總院長王智弘表示，台北面臨超高齡化，長照與護理人力需求增加，聯醫有7個院區，近年與各大專院校產學合作，提供實習、就業環境，更免費提供宿舍與獎學金，降低學生實習壓力，畢業銜接工作也有留任獎金。

議員李明賢說，護理人力不足是趨勢，接過陳情指有病患因醫護不足無法開床，在急診室躺2、3天，樂見聯醫與學校簽訂建教合作。