聽新聞
0:00 / 0:00

北市聯醫、美和科大 簽建教合作留住人才

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有每學期6萬元獎學金，不限名額。記者洪子凱／攝影
各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有每學期6萬元獎學金，不限名額。記者洪子凱／攝影

北市聯醫護理員離職率近年攀升，為解決護理師荒，北市聯合醫院與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生可到聯醫實習，除供住宿，每學期更有6萬元獎學金，盼吸引有意北漂新鮮人，並持續和更多學校簽建教合作，讓人才進入聯醫。

近年護理人才荒加劇，各大醫院都缺護理師，北市聯醫去年3月還有1成缺口未補足，過去1年透過建教合作、薪資提升等，留住護理人才，並隨招隨考外聘招募，統計至年底，護理人員共2213人，其中19人待報到，目前缺額18人，缺額率低於1%。

屏東美和科技大學校長王建臺表示，美和創校近60年，培育出4、5萬護理專業人才，每年有約400至500名學生畢業通過護理師國考，約1成學生會選擇到北部工作。

王建臺說，在美和就讀多是中南部學生，部分會留在離家近的縣市服務，台北仍對許多學生具吸引力，校方希望能給孩子多一點機會，減輕在台北生活壓力。

聯醫總院長王智弘表示，台北面臨超高齡化，長照與護理人力需求增加，聯醫有7個院區，近年與各大專院校產學合作，提供實習、就業環境，更免費提供宿舍與獎學金，降低學生實習壓力，畢業銜接工作也有留任獎金。

議員李明賢說，護理人力不足是趨勢，接過陳情指有病患因醫護不足無法開床，在急診室躺2、3天，樂見聯醫與學校簽訂建教合作。

實習 護理師

延伸閱讀

北市聯醫與美和科大簽建教合作 實習供免費宿舍、獎學金名額不限

北市聯醫和平院區病人嗆護理師「把你殺掉」 院方：報警處理

男病人威脅傷害護理師 北市聯醫：一定依法追究

職場暴力釀護理師出走潮 學姐被霸凌繼續轉嫁給學妹

相關新聞

北市聯醫、美和科大 簽建教合作留住人才

北市聯醫護理員離職率近年攀升，為解決護理師荒，北市聯合醫院與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生可到聯醫實習，除...

考卷冒簡體字、名片標中國 高科大不續聘2師

高雄科技大學昨天爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」。教育部將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。高科大緊急召...

「師徒制」打造頂尖人才 中國科大啟動菁英培育計畫

隨著AI發展日新月異，學生不只需有本科專業的基本功，跨域整合能力也是未來接軌社會的重要指標。為培育頂尖人才，中國科技大學...

高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

國立高雄科技大學水產養殖系期末考卷遭踢爆通篇使用簡體字，且另一名化學工程與材料工程系兼任副教授，則在名片上印有「中國台灣...

國立大學考卷竟全是大陸簡體字 校方：老師不察誤用

許多專院校進入期末考周，16周學制國立高雄科技大學水產養殖系竟也出現通篇全是簡體字考卷，引發學生議論。校方表示，動物組織...

補助規費、證書費、年費 新北愛迪生計畫9件作品獲專利

為培育研發創新能力的人才，新北教育局與經濟部智慧財產局、中華民國專利師公會，公布今年愛迪生計畫成果，一年內有9件作品取得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。