快訊

眾人有感！跨年搭捷運「外國人多到爆」 網點出台灣優勢

柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

要讓庫克也愛用？蘋果巧控滑鼠終於要大改版 更重視人體工學還有這1處

聽新聞
0:00 / 0:00

考卷冒簡體字、名片標中國 高科大不續聘2師

中央社／ 高雄3日電
高雄科技大學昨天爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」，高科大緊急召開會議，下學期不再續聘這2名教師。聯合報系資料照／記者張議晨攝影
高雄科技大學昨天爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」，高科大緊急召開會議，下學期不再續聘這2名教師。聯合報系資料照／記者張議晨攝影

高雄科技大學昨天爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」。教育部將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。高科大緊急召開會議，下學期不再續聘這2名教師。

高科大水產養殖系期末考卷通篇為簡體字，引發爭議，校方昨天表示，此系「動物組織學」無繁體中文教科書，授課老師一時不察，直接引用中國教科書內習題當成考卷。

高科大水產養殖系緊急召開會議，校方表示，已檢討考題適切性及考試公平性，因簡體字考卷事件，這名兼課教師已向系上表達下學期起不兼課，系教評也決議下學期不再續聘該師。

高科大指出，昨天已通知全校教師，提醒考試試卷出題，配合國家推動與維護正體字政策，中文部分應使用正體中文字作為試卷出題語言，以維護學生學習及公平評量的權益。

此外，在校內兼課的化材系校友名片印有「通訊處：中國台灣省高雄市……」部分，校方原表態「名片為個人意願行為，尊重個人言論自由行為。」

校方後續聲明則指出，這名校友為化材系及環安系兼任教師，下學期均無排課，也會循校內程序確認不再續聘。高科大會以此案為戒，再次向專兼任教師宣導維護國家尊嚴的必要性，行為或文書應確保國家立場。

中文 兼任教師 考卷 高雄科技大學

延伸閱讀

高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

國立大學考卷竟全是大陸簡體字 校方：老師不察誤用

新北耶誕電影字幕是簡體字 顏蔚慈批花公帑被統戰

高科大師生數十人參訪中運 產學合作培育高階海事專才

相關新聞

「師徒制」打造頂尖人才 中國科大啟動菁英培育計畫

隨著AI發展日新月異，學生不只需有本科專業的基本功，跨域整合能力也是未來接軌社會的重要指標。為培育頂尖人才，中國科技大學...

高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

國立高雄科技大學水產養殖系期末考卷遭踢爆通篇使用簡體字，且另一名化學工程與材料工程系兼任副教授，則在名片上印有「中國台灣...

考卷冒簡體字、名片標中國 高科大不續聘2師

高雄科技大學昨天爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」。教育部將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。高科大緊急召...

國立大學考卷竟全是大陸簡體字 校方：老師不察誤用

許多專院校進入期末考周，16周學制國立高雄科技大學水產養殖系竟也出現通篇全是簡體字考卷，引發學生議論。校方表示，動物組織...

補助規費、證書費、年費 新北愛迪生計畫9件作品獲專利

為培育研發創新能力的人才，新北教育局與經濟部智慧財產局、中華民國專利師公會，公布今年愛迪生計畫成果，一年內有9件作品取得...

讀技職考取上百張證照！ 34歲的他成建設公司「少年總仔」

年僅34歲的力信建設集團總經理江軍畢業於台科大建築系，國中畢業即進入大安高工，選擇技職教育讓他收穫上百證照，也讓他在工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。