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高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高科大一名教師名片印有「中國台灣」，教育部認為有損國家尊嚴，將作為扣減學校獎補助、招生名額參考依據。圖／本報資料照片
高科大一名教師名片印有「中國台灣」，教育部認為有損國家尊嚴，將作為扣減學校獎補助、招生名額參考依據。圖／本報資料照片

國立高雄科技大學水產養殖系期末考卷遭踢爆通篇使用簡體字，且另一名化學工程與材料工程系兼任副教授，則在名片上印有「中國台灣省」。對此，教育部晚間回應，不宜使用簡體字出題，且直接使用他人教材內容恐有侵權疑慮，要求學校查明；而教師名片印「中國台灣」已有損國家尊嚴，將作為扣減學校獎補助、招生名額參考依據。

今有學生在社群軟體踢爆，高科大水產養殖系期末考卷均使用簡體字，其後又有學生貼出一名教授的名片，名片上頭銜印有高科大兼任副教授，但通訊處則註明是「中國台灣省高雄市」。

高科大表示，該簡體字考卷是水產養殖系「動物組織學」期末考卷，由於國內無「動物組織學」繁體中文版教科書，授課教師統整英文、中文等教材資料作為上課素材，但一時不察，直接引用中國教科書內練習試題作為考卷，該名教師是外聘教師，會再檢視外聘教師評量、授課方式。又名片一事，校方則認為，該名片是校友自行印製，屬個人行為，尊重個人言論自由。

但教育部指出，大學課堂考試試卷應參考國家發展委員會所頒布政府文書格式參考規範使用標準字體，不宜用簡體字出題。另直接使用他人教材，亦有侵犯著作權疑慮。將發文要求學校查明考卷試題是否涉及抄襲、教師是否違反教師倫理守則，及影響學生成績評量公平性，並作適法處置。

另外，該兼任教師名片印有中國台灣省，教育部則指出，已有損我國國家尊嚴，將列計行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額參據。也將發文要求學校，該校教職員名片應完整呈現我國國名，不允許有損國家尊嚴。

兼任教師 教育部 期末考 考卷 高雄科技大學

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