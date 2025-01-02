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國立大學考卷竟全是大陸簡體字 校方：老師不察誤用

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
圖為考試示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
圖為考試示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

許多專院校進入期末考周，16周學制國立高雄科技大學水產養殖系竟也出現通篇全是簡體字考卷，引發學生議論。校方表示，動物組織學沒有繁體中文教科書，授課老師一時不察，直接引用中國大陸教科書內的練習試題出題。

高科大學生在社群平台Threads發文指出，高雄某大學段考考卷全是簡體字，網友追查是來自高雄科技大學水產養殖系考卷，批評明顯是老師直接拿現成的來用的，甚至出現「高科大該死」的批評字眼。

學生起底，除水產養殖系外，應英系的上課教材也有出現許多簡體字情形，另外環境與安全衛生工程系一名陳姓兼任副教授名片直接印「中國台灣省高雄市....」。

高科大身為國立大學，上述情況引發外界側目。校方解釋，動物組織學目前國內沒有繁體中文版教科書，因此授課老師是統整其他語言版本的教材資料（包含英文、中文、以及產業實務內容）作為上課素材。老師在考試時，一時不察直接引用中國教科書內的練習試題內容當考卷。

校方說，應英系部分，簡體內容是翻譯課上課教材，非考卷。此外，翻譯本就牽涉多國語言互翻，包括可能面臨簡體中文的案例，因此學校尊重老師課程設計與規畫，但建議仍盡量以正體中文為佳。

另有關名片爭議部分，校方說，校友個人印製名片屬個人意願之行為，本持中立立場，本校尊重個人言論自由行為。

國立高雄科技大學水產養殖系出現簡體字體考卷，引發學生議論。圖／取自Threads
國立高雄科技大學水產養殖系出現簡體字體考卷，引發學生議論。圖／取自Threads

中文 教科書 考卷

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