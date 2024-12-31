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澎科大人文藝術成果展 「碎片與連結」融在地日常

中央社／ 澎湖縣31日電

澎科大「碎片與連結—重構人文藝術新價值」成果展今天登場，學生作品捕捉日常生活、地方文化與多元視角中的「碎片」，透過創意與藝術設計重新整合，如常見植物製成「澎湖紙」，研發特色文創產品。

國立澎湖科技大學人文藝術領域通識課程「碎片與連結—重構人文藝術新價值」成果展，今天起在澎科大藝文中心登場，策展人鍾怡慧、海軍大氣海洋局副局長劉得凰與澎湖地區藝界人士都到場，一睹大學生如何以創意與努力，將看似零散的片段，進行有機連結與重構，進一步彰顯人文藝術的創新價值。

鍾怡慧表示，此次參展有「影像美學」、「藝術與創意表現」、「文創產業與文化商品設計」與「澎湖生活美學」等4門人文藝術領域通識課程，作品以「碎片」與「連結」為主軸，近500名學生捕捉日常生活、地方文化與多元視角中的「碎片」，再以影像、文字、物件或描繪等多元形式，記錄那些被忽略或分割的細節，並透過創意與藝術設計的介入，將看似不相關的碎片重新整合，形成具有敘事性的作品。

其中「影像美學」是透過發現美好21天的鏡頭語言與影像敘事，引導學生運用攝影與文字記錄，將日常生活中的細節片段進行創作性串聯，做成一本書。有參展學生感性說，「本來是藝術白紙，但現在有機會成為參展者」，過程千辛萬苦，但能有今天參展的成果，表達真心感謝。

鍾怡慧指出，在「文創產業與文化商品設計」中，學生在老師陳瑞鴻帶領下，以澎湖常見的銀合歡、海藻等植物，製成澎湖專有的「澎湖紙」，研發出具在地特色的扇子與燈罩、明信片、書籤等文創產品，在展場中格外吸睛，未來有機會技轉開發成為特有文創藝品。

澎湖科技大學人文藝術領域通識課程「碎片與連結—重構人文藝術新價值」成果展，即起在藝文中心展出，計有250件作品，將展至114年3月7日。

國立澎湖科技大學 文創產業

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