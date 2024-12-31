補助規費、證書費、年費 新北愛迪生計畫9件作品獲專利

為培育研發創新能力的人才，新北教育局與經濟部智慧財產局、中華民國專利師公會，公布今年愛迪生計畫成果，一年內有9件作品取得專利，其中專利申請大贏家為三重商工，有反向自行車、碎紙回收機構及兩用遊戲桌等三項發明專利。

教育局說，2023年起推動愛迪生計畫，鼓勵技職學生結合專題實作課程及自主學習，將創意實踐化為專利成果。教育局補助申請專利的規費、證書費、首年年費、專家諮詢及課程費用等，短短一年內便獲9項專利，展現新北技職的潛力與能量。

三重商工是這次專利申請大贏家，反向自行車、碎紙回收機構及兩用遊戲桌等三項發明專利。反向自行車專為行動不便或肢體協調能力欠佳者設計，集復健、平衡訓練和娛樂於一體；碎紙回收機構則結合環保理念與實用性，將碎紙壓製成紙球再利用；兩用遊戲桌則將彈彈棋、冰球遊戲做在同一個平台，通過簡單的轉換即可切換遊戲模式。

泰山高中智能照護系統是一套運用人工智慧技術專利，該居家隔離者、獨居人士提供遠端身分辨識及生理指標監測；另一件移動式恆溫箱，解決食物外送保溫及保冷問題；鶯歌工商攜手與亞東科大及輔仁大學合作「個人化之智能過勞預警系統」，除取得專利外，也獲得11屆高雄KIDE國際發明暨設計展金牌。

新北高工學生研發多功能擀麵棍組件，堪為生活智慧王的典範，利用接合方式及空間保留，讓原本單一功能的擀麵棍，變成可收納工具組件，如奶油刀、打蛋器及蛋刷等，解決了烘焙愛好者收納問題。

製圖科學生蘇慶慧分享，製作專題及申請專利過程雖然辛苦，但得知專利申請通過時，內心很感動。指導老師黃耀南也說，此次計畫除申請專利外，也在網路及實體市集中販售創新產品，心血成功商品化，實屬不易。