讀技職考取上百張證照！ 34歲的他成建設公司「少年總仔」

年僅34歲的力信建設集團總經理江軍畢業於台科大建築系，國中畢業即進入大安高工，選擇技職教育讓他收穫上百證照，也讓他在工作現場能與技師工人輕鬆對話，因為夠「接地氣」深獲認同。江軍也分享，企業徵才看中「一技之長」，技職教育培養的實作和就業競爭力，都是畢業即就業的實戰力。

技專校院招生專業化總辦公室（技專招生總辦）規畫一系列技高群科特色人物系列專訪，希望透過此系列專訪，讓學生了解升學的無限可能。技專招生總辦執行長陳素芬表示，技職校園學習型態多元，提供江軍跨設計和營建專才的選項。並且教授與產業高度合作，能快速培養與社會連結的人才，勉勵學生找到自己興趣並培養多樣化能力，就能創造無限的未來。

江軍說，他小時候去阿公阿嬤家，最喜歡把小紙盒裝上車燈和馬達，組裝成一輛車子，國中畢業後選擇進入大安高工，開始接觸建築領域，啟發他對於建築的廣闊想像。大學時順利考取台科大建築系，大二起雙主修營建工程系、輔修應用外語系，個性積極的他，還參與多個社團，到海外從事國際志工服務。

江軍表示，建築範圍很大，結合藝術和工程，舉凡設計師、工程師、工程顧問，有無限寬廣的道路。大學的求學目標就是設計和工程兩個都要「通」，因此畢業時，江軍同時具備建築與營建工程雙重學歷背景，但他自認，還需要深造管理知識，因此研究所在台灣取得土木碩士，再赴英國劍橋獲取建築碩士，返台後又在台科大攻讀博士。

技職教育出身的江軍考取上百張專業證照，從甲級、乙級、丙級證照、國際綠建築證照、技術士證照，還出版了不少建築書籍，更獲「第17屆技職之光」。除了擁有工程專業知識，江軍也會木工、混凝土、開怪手和推高機，更獲邀擔任教育部、青年發展署、宜蘭縣政府與台北市政府的青年諮詢委員。

江軍從企業經營者的角度分析，企業徵才看中「一技之長」，技職人才有堅強的實作和就業競爭力，以及團隊合作力，這些都是畢業即就業的實戰力。他也勉勵技職學弟妹，技職出路寬廣，具備基礎職能的新鮮人，薪資不會矮人一截，是可以讓年輕人築夢踏實之路。