阿曼學員來台2周「親手封裝晶片」學半導體技術 完成明新科大培訓結業
外交部委託明新科技大學「半導體人才培育基地」辦理「2024阿曼半導體研習班」，11位學員已完成來台兩星期的培訓課程，並在27日舉辦結訓典禮，外交部亞非司鄧盛平公使、國際合作發展基金會李志宏副秘書長、明新科大林啓瑞校長及業界代表汎銓科技等出席儀式。
外交部公使鄧盛平表示，台灣在半導體科技的領先地位，國際人才紛紛前來研習半導體。阿曼王國首度派員在12月16日到27日前來台灣研習培訓，有助於提升國際形象，及增加雙方的交流。
明新科大校長林啓瑞說，明新科大有全台面積最大的「半導體人才培育基地」，是國際人才前來研習培訓的最佳場域，能了解半導體產業運作，及台灣在半導體科技的發展與技術。
外交部委辦的「阿曼半導體研習班」，為讓學員快速熟悉半導體產業及相關技術，課程強調理論結合技術實作，從樣品製備、光罩設計、光刻、封裝測試等技術，熟悉操作光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡等高端設備，也有力成（6239）、美達科技（6735）的業師支援，進行兩週完整課程。這批包括大學生、工程師在內的11位阿曼學員，課程結束時都完成一片自己親手封裝的晶片。
結業式中阿曼學員代表分享學習心得，Ammar Nasir Al Balushi說很開心能來台灣向半導體領域的專家學習，在半導體製程、封裝測試、氧化製程、光學微影等項目深入研究，透過研習加強阿曼與台灣間的合作與交流。Abeer Issa Al Balushi則提到課程中最好的部分是動手實作課程，尤其在微影、蝕刻和測試等課程，真正了解半導體產線實際運作，假日時有機會前往故宮、台北101等地方也認識到台灣的歷史與文化。
在阿曼學員於明新科大研習的同時，校方也有包括工程學院李志鴻院長在內的4名教授，與優貝克科技、汎銓科技、力旺電子（3529）3家半導體產學合作廠商，及創意電子（3443），在外交部與駐阿曼與王國台北經濟文化辦事處的安排下組代表團，於12月15日到20日間前往阿曼交流訪問，行程包括拜會阿曼交通通訊與資訊科技部、參訪阿曼最大阿語媒體「遠景報」（Al Roya），及前往國立科技大學（National University of Science and Technology）、德國科技大學（German University of Technology），以及尼茲瓦大學（University of Nizwa）等知名學府交流。明新科大也與尼茲瓦大學共同舉辦一場全天的半導體研討會，同時簽署教育合作備忘錄。
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