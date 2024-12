阿曼學員來台2周「親手封裝晶片」學半導體技術 完成明新科大培訓結業

外交部委託明新科技大學「半導體人才培育基地」辦理「2024阿曼半導體研習班」,11位學員已完成來台兩星期的培訓課程,並在27日舉辦結訓典禮,外交部亞非司鄧盛平公使、國際合作發展基金會李志宏副秘書長、明新科大林啓瑞校長及業界代表汎銓科技等出席儀式。

外交部公使鄧盛平表示,台灣在半導體科技的領先地位,國際人才紛紛前來研習半導體。阿曼王國首度派員在12月16日到27日前來台灣研習培訓,有助於提升國際形象,及增加雙方的交流。

明新科大校長林啓瑞說,明新科大有全台面積最大的「半導體人才培育基地」,是國際人才前來研習培訓的最佳場域,能了解半導體產業運作,及台灣在半導體科技的發展與技術。

外交部委辦的「阿曼半導體研習班」,為讓學員快速熟悉半導體產業及相關技術,課程強調理論結合技術實作,從樣品製備、光罩設計、光刻、封裝測試等技術,熟悉操作光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡等高端設備,也有力成(6239)、美達科技(6735)的業師支援,進行兩週完整課程。這批包括大學生、工程師在內的11位阿曼學員,課程結束時都完成一片自己親手封裝的晶片。

結業式中阿曼學員代表分享學習心得,Ammar Nasir Al Balushi說很開心能來台灣向半導體領域的專家學習,在半導體製程、封裝測試、氧化製程、光學微影等項目深入研究,透過研習加強阿曼與台灣間的合作與交流。Abeer Issa Al Balushi則提到課程中最好的部分是動手實作課程,尤其在微影、蝕刻和測試等課程,真正了解半導體產線實際運作,假日時有機會前往故宮、台北101等地方也認識到台灣的歷史與文化。