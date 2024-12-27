台中僑泰高中體育日 中餐金牌選手辦桌回饋

台中僑泰高中體育日今登場，除傳統班際拔河、科際籃球比賽，也安排校園車展、公益義賣等活動，甫獲全國技藝競賽中餐烹飪冠軍的沈晉弘，親自下廚辦桌，感謝家長會支持，讓家委們直呼感動。

僑泰高中學生今早激烈競技，沈晉弘忙著在校內中餐教室準備，並在實習咖啡廳席開兩桌，以獲獎的金瓜米粉為主菜，感謝家長會長期支援選手培訓。

沈晉弘說，他與指導老師王裕華、科內老師阮淑靜一同設計十道菜色，用「碧纖金粉迎豐年」、「香煎黃魚金縷絲」等吉祥意涵來命名，重現比賽時的經典菜餚，讓家委們能品嚐到他的拿手好菜。

車展也成焦點，學生們更是好奇打量每一輛車，並試乘體驗。汽車科主任蔡銘育說，該科與業界合作，常邀業界講師入校指導，車廠也提供最新車輛供學生實習，這次安排最新車種入校展出，加速未來與產業的接軌。

國中部與高中部班級也分別舉辦義賣，所得捐慈善機構。國中部主任張建章說，活動讓學生學會感恩及回饋，募款與攤位擺設也考驗練學生的管理與表達能力。

高中部導師李思親說，班上義賣咖啡，從飲品調配、菜單設計到影音宣傳，都須發揮團隊創意，也盼學生從中體會每分錢得來不易。

家長會長何得誌號召40多名家委到校，參加籃球及拔河比賽，與學生較勁，並且到義賣現場慷慨解囊，與學生一起做公益，更品嚐沈晉宏的料理，對烹調技巧讚不絕口，並頒發紅包鼓勵。何得誌也感謝學校的用心，在體育日安排多項活動，給學生搭建適性揚才的舞台。