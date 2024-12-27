快訊

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

明新科大阿曼學員結訓 深入了解台灣半導體技術

中央社／ 新竹縣27日電

明新科大受外交部委託辦阿曼半導體研習班，課程包含樣品製備、光罩設計等技術，並讓學員親手完成晶片封裝，來自阿曼王國的11名學員今天結訓，深入了解台灣半導體產業運作。

外交部委託明新科技大學「半導體人才培育基地」辦阿曼半導體研習班，共有來自阿曼王國的11名學員參與，今天舉辦結訓典禮，明新科大代理校長林啓瑞、外交部亞非司公使鄧盛平、國際合作發展基金會副秘書長李志宏等人出席。

明新科大國際事務處副處長薛家明告訴中央社記者，參與的11名阿曼學員，有的是還在就學的大學生、還有已就業的工程師，透過來台灣學習，能了解台灣在科技的發展與技術。

電子工程系助理教授沈添賜接受中央社記者訪問說，課程強調理論結合技術實作，從樣品製備、光罩設計、光刻等技術，熟悉操作光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡等高端設備，結訓後也學會完成晶片封裝。

學員艾碧兒‧伊薩（ABEER ISSA AL BALUSHI）向中央社記者說，她是GSME阿曼分公司的工程師，而在此次課程中從半導體材料、設備操作實際完成晶片封裝，是很特別的學習經驗，未來也期盼能到台灣工作，並再就讀相關半導體科技課程。

中央社 半導體 外交部

延伸閱讀

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

輝達市值緊咬蘋果 外媒揭雙方多年恩怨秘辛

美管制成熟製程 傷人傷己

三星、SK海力士 Q4獲利看淡

相關新聞

台東專科學校註冊率未達6成 校方：努力朝多元方向招生

教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，有9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，其中國立台東專科學校註冊率僅36.5...

高雄國際發明暨設計展落幕 苗縣仁德醫校獲5金2銀1銅

醫護學校在設計及創新領域也能展現實力！2024年第11屆高雄國際發明暨設計展近日圓滿落幕，苗栗縣仁德醫護管理專科學校在此...

乳酸菌可增如體內好菌 弘光科大研發可預防毛小孩齲齒

乳酸菌除可增加體內好菌、維持腸道酸鹼值，還有活化免疫系統、預防心血管等好處，甚至可用來開發各種寵物機能食品、保健品，甚至...

雄工之光！光寶科技創辦人宋恭源捐母校 市值逾1億元股票助學

光寶科技創辦人宋恭源事業有成，今天重返母校高雄高工捐贈100萬股個人持有的光寶科技股票協助辦學，市值近1億元的股票預估每...

國立二林工商創校第一人 陳聖傑感謝栽培獲2024第二十屆技職之光

國立二林工商裝潢技術科校友陳聖傑，在學期間拿下與專業相關3張乙級、5張丙級的證照，不但是二林工商創校以來首位考取最多乙級...

全台第一美妝美容世界盃金牌 22歲生獲技職之光

世界美髮組織在巴黎舉辦美髮美容世界盃，桃園市萬能科技大學時尚造型設計系大四同學謝翔宇，去年贏得Ladies Presti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。