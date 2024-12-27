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台東專科學校註冊率未達6成 校方：努力朝多元方向招生
教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，有9所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，其中國立台東專科學校註冊率僅36.54%，也是唯一註冊率未達6成的公立學校。校方表示，會持續努力多元方向招生。
學校回應指出，招生本來就以在地學生為主要來源，但受台東少子化及人口外流嚴重影響，招生自然遇到難題，但學校很努力招攬學生，也以多元方式行銷學校，未來再努力吸引更多外地生來台東就讀。
據了解，校長今天出公差無法第一時間對於相關新生註冊率問題做出說明回應，不過，校長室秘書代轉校長回應指出，一切依教育部公告為準，並會加強招生誘因。
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