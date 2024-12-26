高雄國際發明暨設計展落幕 苗縣仁德醫校獲5金2銀1銅

醫護學校在設計及創新領域也能展現實力！2024年第11屆高雄國際發明暨設計展近日圓滿落幕，苗栗縣仁德醫護管理專科學校在此次大賽中表現卓越，獲得5金、2銀、1銅及1特別獎的傲人成績，引人側目。

仁德校方指出，在此次比賽中，有多項創新獲獎，涵蓋護理、職業安全、復健及生命關懷領域。其中，護理科的「孕婦智慧感測衣」通過與胎兒智慧監測系統的整合，可以隨時監測孕婦和胎兒的呼吸、心跳等關鍵數據，幫助孕婦及醫護人員及早發現異常情況，並採取相應的措施，有效降低胎兒發育異常或死亡的風險，獲得護理科金獎。

生命關懷事業科設計的「寵物禮儀盒」，專為寵物殯葬領域的居家告別需求量身定製，獲金獎及銅獎；健康美容觀光科設計了一款組合式彩妝刷，提供實用性、便利性、環保性及節省空間，為彩妝愛好者帶來全新使用體驗，獲評審青睞也得金獎。

另外，職業安全衛生科的「智慧防噪耳塞盒」專為在噪音環境中的工作者設計。當周圍噪音超過80分貝並持續超過3秒時，該裝置會震動並亮起紅燈提醒使用者佩戴防音護具，防止聽力損失；此設計具備耳塞壓盒功能，能輕鬆將發泡耳塞壓成細條狀，並保持衛生。此外，裝置還配有分貝顯示螢幕及手電筒功能，方便使用者隨身攜帶並應對繁忙的工作環境，獲金獎及克羅埃西亞特別獎。

校方表示，這一成就展現了全體師生在創新設計領域的卓越實力，並贏得了來自國內外的高度關注與讚譽，各科系的優異表現更凸顯了仁德醫護在跨領域應用與社會貢獻方面的全面發展。