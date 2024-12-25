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乳酸菌可增如體內好菌 弘光科大研發可預防毛小孩齲齒

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科大食科系系主任蔡政志（後立者）專精於乳酸菌人寵應用的研發。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系系主任蔡政志（後立者）專精於乳酸菌人寵應用的研發。圖／弘光科大提供

乳酸菌除可增加體內好菌、維持腸道酸鹼值，還有活化免疫系統、預防心血管等好處，甚至可用來開發各種寵物機能食品、保健品，甚至預防毛小孩齲齒。

弘光科大食品科技系表示，越來越多國人選擇養寵物陪伴，乳酸菌除在人類保健上廣泛應用，也被用在預防毛小孩齲齒等方面，校方目前設有人寵健康照護產業總中心，透過多元化應用情境及熟悉犬貓病理特殊性，給予正確的產品提供，協助業界開發各種寵物機能食品、保健品，讓乳酸菌在寵物產業商機無限。

系主任蔡政志指出，許多飼主把毛小孩當孩子般照料，願意花費時間與金錢提供心愛寵物最好的照顧服務，專家分析，活性乳酸菌整體效能包括維持腸內微生物的平衡、合成維生素、調節免疫、分解酵素、抵抗發炎等，將是人類及寵物維持健康不可或缺的一環。

其中「乳鐵益口適」，是專為口腔設計的複合專利菌株，可促進口腔益生菌生長、調節口腔的酸鹹值，並有助於牙齒和牙齦的修復。複合專利菌株中使用到的戊糖乳桿菌，即為蔡政志的技轉專利，畢竟食物精緻化和含糖飲料的氾濫，使得現代人牙齒容易形成牙菌斑。牙菌斑導致的口腔疾病主要為齲齒、牙齦炎和牙周病。

蔡政志指出，他研究篩選120株乳酸菌，透過培養試驗找出具抗齲齒致病菌的乳酸菌，進而發明新穎戊糖乳桿菌株BCRC 910839，及包含該菌株的組合物，可用於抑制口腔細菌的生長及治療齲齒外，毛小孩仰賴飼主幫忙口腔清潔，牙周病、蛀牙、口臭、口炎等狀況常令飼主困擾，戊糖乳桿菌應用在寵物保健食品上，一樣可以幫助毛小孩牙齒保健及預防齲齒。

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