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雄工之光！光寶科技創辦人宋恭源捐母校 市值逾1億元股票助學

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
光寶科技創辦人宋恭源（右）不只捐股票為母校學弟妹助學，也投資高雄，可望增加6千個工作機會，獲市長陳其邁讚為「高雄之光」。記者王昭月／攝影
光寶科技創辦人宋恭源（右）不只捐股票為母校學弟妹助學，也投資高雄，可望增加6千個工作機會，獲市長陳其邁讚為「高雄之光」。記者王昭月／攝影

光寶科技創辦人宋恭源事業有成，今天重返母校高雄高工捐贈100萬股個人持有的光寶科技股票協助辦學，市值近1億元的股票預估每年股利可達400多萬元，用以成立獎助學金幫助弱勢學弟妹，市長陳其邁讚他是雄工之光、高雄之光。

光寶科技創立於1975年，是台灣首家上市電子公司，近半世紀是台灣LED 產業先驅，以先進的光電半導體與電源管理實力立基全球。

創辦人宋恭源1961年畢業於高雄高工電子科，之後北上念台北工專，1974年創立光寶電子，1983年掛牌上市，長年支持社會公益。

揮別母校63年，宋恭源今天重返雄工母校捐贈100萬股光寶科技股票，以今日牌價計算，捐贈逾1億元，每年數百萬元的股利將成立獎助學金，嘉惠雄工弱勢學弟妹，讓他們求學不必再那麼辛苦。這次捐贈，主要希望能發揮拋磚引玉成效。

宋恭源說，昨晚他下榻高雄最好的飯店、睡最舒適的床，卻興奮失眠，應了「少小離家老大回」，「近鄉情怯」心境。

他表示，近年他亦發現，很多科技產業響應市長陳其邁號召，投資高雄。主要高雄都市計劃及氣候條件都比台北好，可預見未來前景。光寶科技在楠梓加工區就投資100多億元，研發中心預計明年完成後，整體投資將達到投資200億元，可望創造至少6000個工作機會，也盼更多離鄉的產業，回高雄投資。

高雄市長陳其邁指宋恭源創辦人捐100萬股股票，市值逾1億元，破台灣紀錄，是雄工之光，也是高雄之光，「雄工人沒讓高雄漏氣，市長以雄工同學為榮」。

光寶科技創辦人宋恭源（前排右二）不只捐股票為母校學弟妹助學，也投資高雄，可望增加6千個工作機會。記者王昭月／攝影
光寶科技創辦人宋恭源（前排右二）不只捐股票為母校學弟妹助學，也投資高雄，可望增加6千個工作機會。記者王昭月／攝影
雄工校長高瑞賢（左）致贈禮感謝校友光寶科技創辦人宋恭源（右）。記者王昭月／攝影
雄工校長高瑞賢（左）致贈禮感謝校友光寶科技創辦人宋恭源（右）。記者王昭月／攝影
在高雄市長陳其邁（左二）、議長康裕成（右二）見證下，光寶科技創辦人捐100萬股個人持有的股票，回饋母校。記者王昭月／攝影
在高雄市長陳其邁（左二）、議長康裕成（右二）見證下，光寶科技創辦人捐100萬股個人持有的股票，回饋母校。記者王昭月／攝影

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