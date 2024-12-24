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國立二林工商創校第一人 陳聖傑感謝栽培獲2024第二十屆技職之光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商校友陳聖傑獲得2024第二十屆技職之光，師長都為他高興。圖／二林工商提供
國立二林工商校友陳聖傑獲得2024第二十屆技職之光，師長都為他高興。圖／二林工商提供

國立二林工商裝潢技術科校友陳聖傑，在學期間拿下與專業相關3張乙級、5張丙級的證照，不但是二林工商創校以來首位考取最多乙級證照的學生，還獲選為2024第二十屆技職之光。

教育部在台北市集思國際會議中心集會堂，表揚全國第二十屆技職之光，陳聖傑榮獲技術型高中組的證照達人。已升學雲林科技大學的他今表示，考照過程中，母校二林工商教師培訓他的技能，也教會他管理時間，得以錄取國立科技大學，沒有昔日師長指導，就沒有今日成就，未來他會保持學習熱忱，期許能在技職教育學習領域更進一步。

室內空間設計科主任黃晨琬說，陳聖傑在校時就讀的裝潢技術科，為室內空間設計科的實用技能學程，學習專業技術都以能否通過技能檢定、考取證照為主，其中家具木工及建築製圖應用乙級都相當有難度，很少學生能考取這兩張證照，陳聖傑不但考取，另加考門窗木工乙級證照，成為這群科第一個擁有3張乙級證照的證照達人。

陳聖傑在二林工商求學期間，總共考取家具木工乙級、丙級與建築製圖乙級、丙級的4張證照，在畢業前夕加考門窗木工乙級、丙級，代表學校參加勞動部全國技能競賽青年組門窗木工分區賽和全國賽，分獲分區第三名、全國第四名

二林工商校長丁志昱表示，實習主任黃秋柑、設計群科和建築群科等各群科師生持續精進，用心投入培訓與教學，豎立良好標竿，陳聖傑為二林工商首次獲得技職之光，全校師生與有榮焉，更是在校學弟妹最佳學習和效法的技職典範。

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