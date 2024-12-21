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全台第一美妝美容世界盃金牌 22歲生獲技職之光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
世界美髮組織在巴黎舉辦美髮美容世界盃，桃園市萬能科技大學時尚造型設計系大四同學謝翔宇，去年贏得Ladies Prestige Gala菁英晚宴髮型世界金牌。圖／萬能科大提供
世界美髮組織在巴黎舉辦美髮美容世界盃，桃園市萬能科技大學時尚造型設計系大四同學謝翔宇，去年贏得Ladies Prestige Gala菁英晚宴髮型世界金牌。圖／萬能科大提供

世界美髮組織在巴黎舉辦美髮美容世界盃，桃園市萬能科技大學時尚造型設計系大四同學謝翔宇，去年贏得Ladies Prestige Gala菁英晚宴髮型世界金牌，昨更榮獲第20屆技職之光競賽卓越獎，謝翔宇說，感到非常驚喜與榮幸，將持續努力。

世界美髮組織在巴黎舉辦美髮美容世界盃，為美髮美容界最重要的國際獎項之一，謝翔宇於去年世界金牌，同時是是台灣第一位選手獲得此項競賽獎牌。

該比賽參賽國家有11國，39人參賽，競爭激烈程度與難度極高，謝翔宇展示出超高水準的技術、創意和專業能力，作品呈現了獨特而精緻的髮型設計，得獎作品「花語巴黎」，結合了花朵設計概念以波浪、S型以及紅、橘、黃三色染髮，展現出浪漫且華麗的巴黎花卉風情。巴黎花都的元素融入到波浪、S型和紅、橘、黃三色染髮的設計中，呈現出一種優雅且舞動的晚宴髮型效果，也展現他對細節的敏銳觸覺和獨特的美感思維。

謝翔宇表示，這個獎項是他學生生涯最珍貴的榮耀，衷心感謝教育部評委認可，謝謝家人支持，也感謝萬能科大給予很好的學習環境與強大教師團隊，讓他有機會不斷地挑戰自我、提升自己。

謝說，也謝謝恩師林明惠近4年悉心指導，在今後的日子裡，會更加努力的學習，以更高的標準繼續努力前進，不辜負這份榮譽。

而金牌教練林明職涯也獲得不少殊榮，並榮獲2024年萬能科大傑出校友獎，表彰她在時尚造型專業領域的付出和貢獻，同時也是學校對她的卓越成就的高度讚揚。

萬能科大校長莊暢表示，名師出高徒，萬能科大已經培育出11位師生獲得教育部的最高榮譽技職之光，謝翔宇和林明惠的傑出成績讓學校深感自豪，他們是台灣技職體系傑出代表，將繼續在國際舞台上展現更多的優秀作品和創意設計。

桃園市萬能科技大學時尚造型設計系大四同學謝翔宇，昨更榮獲第20屆技職之光競賽卓越獎。圖／萬能科大提供
桃園市萬能科技大學時尚造型設計系大四同學謝翔宇，昨更榮獲第20屆技職之光競賽卓越獎。圖／萬能科大提供

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