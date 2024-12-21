全國技藝競賽拿到三項佳績 六和高中展現技職教育實力
桃園六和高中在今年全國技藝競賽中獲多項獎項，包括多媒體設計科林柏睿獲「全國商科技藝競賽平面設計項目」優勝，應用英語科黃守澧奪得「全國商科技藝競賽職場英文項目」優勝，資訊科林宸佑摘下「全國工科技藝競賽電腦修護」金手獎，展現六和在技職教育上的成果。
六和校方表示，三位同學為了比賽付出大量努力。如林柏睿不斷挑戰新的設計，從中學會享受過程；黃守澧因不斷增強耐壓性，讓他找到更多自信；林宸佑則在訓練技術的同時還因病開刀休養近月，雖然壓力山大，最終仍以實力證明自己。
指導老師黃淑燕回憶，在宸佑那段身心都很艱難的時間，不斷鼓勵他積極面對挑戰，在宸佑恢復訓練後，陪著他做更高強度的模擬練習。最終，宸佑以紮實的技術脫穎而出。林宸佑表示，得獎讓他感受努力的重要性，他將繼續精進技術，為自己開創更多可能性。
六和高中陳淑惠校長表示，感謝陳暐婷、張秋萍、黃淑燕老師為指導參賽同學的用心付出，職科同學的優異表現不僅展現六和對技職教育的重視，也激勵其他學生追求卓越。
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