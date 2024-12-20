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翻糖作品呈現泰國維妙舞姿 景文科大林珈萱成技職之光

中央社／ 台北20日電

景文科技大學學生林珈萱透過翻糖作品，展現泰國舞者維妙維肖的舞動姿態，在德國IKA奧林匹克廚藝大賽獲得「特金牌」，並獲選第20屆技職之光，今天在台北獲得教育部表揚。

教育部今天舉辦第20屆技職之光頒獎典禮，共有34組、49人獲表揚，包括在國際競賽獲獎，以及取得多張專業證照並有傑出表現等，由教育部次長葉丙成一一頒獎表揚。

景文科大學生林珈萱參與多項競賽，對翻糖捏塑、糖霜餅乾、糖花藝術、蛋糕裝飾等都有涉獵，今年初在IKA奪下糕點藝術展示「特金牌」。

林珈萱的作品呈現出泰國舞者的舞姿，動作生動且細節精細，從舞者的表情、手部動作、衣著裝飾等，都以翻糖藝術呈現得維妙維肖。

林珈萱從沒有到過泰國，而是在一次觀賞影片中，對舞者華麗的服裝和舞姿感到驚奇，因而擷取其中精髓，前後共花了6個月製作作品，每一個舞者人偶都要花1個月的時間仔細修飾。

製作完成後，運輸也是一大難題，好在她保護妥當，作品搭飛機到德國、再轉車到飯店的過程中，只有一點點損壞，現場都可及時修補。她很感謝父母和景文科大的栽培，會將這份熱忱延續下去，持續超越自我。

弘光科技大學學生王宥翔也在德國IKA奧林匹克廚藝大賽，獲得蔬果雕展示的特金牌。他以南瓜刻出一尊尊台灣常見的神明，包括太上老君、鍾馗、七爺八爺等，獲評審一致給予滿分。

王宥翔說，在此之前只有一次競賽經驗，對於要參與全球最大的A級賽事舞台，曾感到抗拒。後來在朋友鼓勵下，決心要做就做到最好，每天練習果雕18小時，只知道3件事，就是練習、吃飯和休息。

王宥翔說，特金牌遲早會被人遺忘，但過程中他的收穫，包括無數孤單、痛苦的回憶，都將跟隨一輩子。感謝一路上支持他、給予他信心的人。

教育部 泰國 金牌

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