每天15小時苦練3年 永靖高工選手喜獲金手獎

113學年全國高級中等學校工業類技藝競賽，國立永靖高工榮獲3座金手獎和3項優勝，得獎率在全縣工科職校排名第二，難能可貴的是指導教練都是校友，曾獲全國技藝競賽銀牌，「名師出高徒」教出兩名金牌選手。

永靖高工今發表本學年全國高中工業類技藝競賽成績，15人參賽，6人獲獎，得獎率40%，僅次於彰師附工。校友會、家長會和企業家陳景松致贈選手獎勵金，金手獎第一名選手至少獲得8萬5千元獎金，「金牌」教練得到4萬5千元指導獎金，優勝選手最少1萬5千元獎金。

廖翊均拿到機械製圖金手獎第一名，今表示，就讀溪州國中時參加相關訓練，在全國技能競賽青少年組獲得第四名，國中畢業雖錄取國立彰化高中，但他認為選擇優秀且能指導自己的老師更為重要，因此升學永工並成為選手，感謝老師和教練一路指導，幫助他突破困難保持初衷，得到最好成績。

電腦輔助機械製圖職種金手獎第一名廖仲捷，說自己5C考進永工，想藉由成為選手翻轉人生，春節放3天假，其餘日子不分寒暑每天練習15小時，晚上和假日跟著老師學習，大量練習與累積各項比賽經驗，總算皇天不負苦心人，他和廖翊均都獲得保送國立台灣科技大學的機會，證明起點低但只要用心和努力學習，就能達成目標。

永高得獎職種和學生另有車床金手獎第七名鄭傳衡、機械製圖優勝謝沅廷、測量優勝羅浤倢、測量優勝吳宥榛，都感謝教師和教練的指導。

製圖科3名教練林茂宏、邱柏瑄、楊秦富，學生時代都獲得金手獎，其中邱柏瑄是99學年銀牌、楊秦富102學年銀牌，永工把他們組織成為培川選手的專業團隊傳承經驗，指導成果出色。

永工校長林麗容表示，每一屆、每一次競賽的成果，都是教學團隊與教練、選手努力累積的成果，她感謝指導老師付出，也感謝校友會、家長會全力支持，及企業家陳景松提供金手獎前五名選手的獎勵金；她將帶領實習主任與得獎師生到選手的國中母校送紅榜，分享喜悅和感謝選擇永靖高工。